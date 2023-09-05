高以翔女友遭霸凌4年首吐心聲 Bella開新男友條件「包容我過去」
男星高以翔4年前因錄製中國實境節目《追我吧》意外猝逝，終年35歲，當時他的女友Bella（蘇湘涵）失去愛人已經夠傷，卻還遭受到網路霸凌，還有網友嫌棄她的面相，認為「剋死高以翔」。她一路走來心靈相當受傷，也曾尋求心理醫生協助，但強調絕不會傷害自己。Bella今（5日）舉辦單曲發布記者會，是她首次正式對外接受訪問，透露在創作過程中從沒夢過高以翔，但想念他的時候或是在特別節日會去墓園懷念他。
記者蔡依庭／台北報導
Bella昨天剛過27歲生日，特別選在9月發佈單曲〈What We On〉等同送一份禮物給自己，這是她對於27年來的人生總結「給自己的重生」。她透露因為時間的關係，其實沒有和高爸爸、高媽媽有聯絡，但直言「他們永遠是我的parents」。
當年高以翔意外猝逝，許多不理性的網友不停的在她社群留言霸凌，還會P圖成色情照，著實讓她心裡備受煎熬「一開始1年半最艱難」。她說當時一直哭，但又不想讓家人看到，一方面是不想讓爸媽擔心，一方面也是感到壓力大，之後她尋求專業醫生幫助，不過絕不可能傷害自己，因為知道高以翔也不想見到她這樣。
這些年她也是有些追求者，但相較於談感情，她更專注於工作上。對於未來的對象，她說：「一定要善良，有好的心態，重點能理解我的生活和過去。」她不避諱坦言，心中一定會留一個高以翔的位子，未來的另一半需要包容這一切。