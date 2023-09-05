foodpanda推「安心外送333」計畫 首創安全獎勵金外送員每單5元
外送騎士的行車安全已經成為外送企業關注的重點。為減少道路傷亡人口，foodpanda 今（5）日宣布推動「安心外送 333」，擴大 360 安心計畫，涵蓋外送任務前、中、後的安全訓練與後援。同時於 2023 年 5 月起首創每單 5 元安全獎勵金，鼓勵外送夥伴安全騎行及遵守安全法規。
記者周淑萍/綜合報導
全台有超過萬名外送夥伴在foodpanda，今（5）日宣布展開「foodpanda 360 安心計畫」，涵蓋上線前、外送中、下線後的安全照護。像是針對上線前，率先為外送夥伴提供全時段傷害團體險保障，最高理賠 300 萬元，同時專為外送夥伴設計反光材質部品，如外套、雨衣等外送配備，可依照需求選購。
而在外送中，持續優化即時派單系統，由AI建議最佳化外送路徑，同時與氣象預報公司合作，提前取得天候狀況，即時透過系統推送訊息，提醒提高警戒，如遇惡劣天氣，除配合政府公告暫停外送，還會啟動防禦機制動態調整外送距離。下線後則提供 4 項安全駕駛教育，以及3000家外送夥伴特約商家地圖，提供免費飲水、洗手間、手機充電、餐飲優惠等服務。
此外，經 foodpanda 長期觀察發現，包含駕駛行為、環境影響、與運具是影響因素交通安全的關鍵，因此於 2023 年 5 月起首創每單 5 元安全獎勵金，鼓勵外送夥伴安全騎行及遵守安全法規，2023 年 6 月實施後當月對比 2021 年同期數據達成事故率減半。為了提升防護，針對雨季開發安全帽鏡片防水鍍膜、胎壓檢測器、行車紀錄器、兩截式反光雨衣、藍牙耳機等安全配備。並持續優化外送系統，根據系統運算預估每筆訂單物品多寡及安全運送效率，將自動分拆訂單。
關於外送騎士的安全照護，Uber Eats月前就宣布擴大「安全第一」計畫，提出「3大安心防護」行動，贈送外送合作夥伴符合台灣、美國標準的反光背心，同時增加兩項安全科技，外送員在行進的狀態下，會跳出「避免騎乘中傳訊息 」，同時在消費端也會跳出「訊息暫停通知」，避免外送夥伴在騎車過程中受訊息分心。