Tiktok全在瘋《未來少女》！薄荷水晶「芭樂咖喱」搞怪逆風奪高分
超夯選秀節目《未來少女》中的「薄荷水晶babyMINT」以一曲《Hellokittybalahcurrihellokitty美味しい》俏皮搞怪逆風拿下好成績，被節目粉絲封為神曲！「薄荷水晶babyMINT」在前幾次的賽制中成績平平未能突破，經過團員間促膝長談後團魂爆裂，立刻抓到方向重振旗鼓。而這首歌也加入在此前從未上場被稱為薄荷水晶「秘密武器」的呂熙妍。由於呂熙妍是超級動漫迷，成員們一起討論將「動漫特色」融合進歌曲，製作人也當即決定往國外流行的Hyperpop曲風來「玩」出新風貌。在這樣的可愛曲風下超強發揮，成員們將自己揣摩成動漫人物，把電玩風格發揮得淋漓盡致！
記者賴禹妡／綜合報導
除了在節目播出與直播留言區都可以看到粉絲對這首歌的一致好評，現在甚至在Tiktok上也受到海外用戶的喜愛，「芭樂咖喱」成功走出華語歌壇邁向國際！在Tiktok可以看到來自不同國家的人都在爭相模仿與Cover《Hellokittybalahcurrihellokitty美味しい》，累積的點擊次數已在短時間內突破百萬！而除了Cover舞蹈，也有學習可愛的手勢進行改編，發展出許多不同種類的主題影片。一致的是所有的影片都有歡快的氣氛，讓閱聽者一同分享「芭樂咖哩」的「美味しい」！
除此之外作為節目比賽曲目的《Hellokittybalahcurrihellokitty美味しい》亦登上KKBOX即時榜第四位，在KKBOX日榜中也擠進36名！能有如此好成績，「薄荷水晶babyMINT」團員表示一開始沒有料到，光是在錄影現場拿到99的高分已經很開心，沒想到透過魔性的音樂與舞蹈還有中英日文的融合，可以讓不同種族與國家的人都聽到《Hellokittybalahcurrihellokitty美味しい》。粉絲們也紛紛發起翻譯介紹團員和節目給海外的粉絲認識，令「薄荷水晶babyMINT」十分感動。
團員栩栩也分享道，班上同學一看到她都會開始跳《Hellokittybalahcurrihellokitty美味しい》令她十分意外！年紀最小的丞妘更是因為演出中瘋狂地甩髮與可愛笑容收穫不少「媽媽粉」成為國民女兒，許多媽媽粉也特地使用Dcard發文表白丞妘：「媽媽愛妳！」而「秘密武器」熙妍則是主動貼近海外粉絲，親自在Tiktok上與各國網友互動。如此好成績在台灣女團選秀節目是第一次看到，也期待國際可以看到更多來自《未來少女》們的優秀作品。
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