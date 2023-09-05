莒光海洋觀光年登場 方塊海外拍教學延期名額釋出開搶

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配合攝影比賽，莒光鄉公所推出暖身活動─「方塊海攝影外拍教學活動」，原訂9月2日舉辦，因颱風影響延期至9月27日，目前尚有釋出名額，意者把握機會報名。完成參加禮解鎖任務者，還可獲得面額新台幣500元的西莒住宿抵用券，活動當天住宿即可使用，名額有限。
莒光鄉公所鄉長陳樂禮表示，今年特別將「遊莒光拿好禮活動」的兌換資格放寬，除了一般旅客外，也歡迎非設籍莒光鄉的馬祖各島鄉親共襄盛舉。此外，兌換時間延長，凡持當日船票可於上班日下午四點至五點半兌領，或持七日內船票，於上班日上午八點至中午十二點，以及下午一點半至五點半兌領，中秋連假歡迎大家跳島深遊莒光，踩點拍照拿限量紀念禮。
鄉公所說明，想參與遊莒光拿好禮活動，歡迎在9月1日至11月30日活動期間，從尋島光點中任選出4個，並至景點拍照，分享此4個景點照片至個人臉書，同時留言指定字句「2023莒光海洋觀光年」、標記1位好友，就可以持本人身分證及7日內往莒光之船票證明，於兌換時間到東莒村辦公室（莒光鄉大坪村1號），或西莒莒光鄉公所（莒光鄉青帆村74之2號2樓財經課）兌換紀念隨行杯，限量700份。馬祖老兵憑退役文件再加贈紀念衣一件，數量有限，兑完為止。
鄉公所也表示，「最美方塊海攝影比賽」已經開始徵件，去年首度舉辦迴響熱烈。為鼓勵更多攝影好手一展身手，前三名獎金全面提高，金獎3萬元、銀獎1萬5千元、銅獎1萬元、佳作（5名）2千元及最佳人氣獎3千元。收件至10月31日截止，不限國籍、不限攝影器材（智慧型手機、數位相機皆可），有興趣參賽者，建議可先參考潮汐表，配合方塊海最佳觀賞時段安排拍攝行程，就有機會拍攝到世界級奇景。欲瞭解參賽辦法請至活動網站（https://reurl.cc/ZWqE5p）。