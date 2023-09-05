9/8白露節氣「6星逆行」！3星座遇貴人　水逆結束「13行業」崛起

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白露期間海王星逆行與凶星合象，大量的詐騙集團開始撤離與收編，要小心歹人正在坑殺收尾，請守好自身財富，不要成為白老鼠。慶幸的是，這段期間太陽、海王星和水星最旺，對某些行業反容易帶來利多，特別有利於「網紅、直播帶貨、演藝人員、名人、黃金珠寶商、文化藝術產業、新聞出版業、進出口商業、塑料產業、住宿旅館業、陸海空運輸業、油業、食品業等13種行業，帶來很好的發展，尤其是本身又是太陽星座或上升星座在魔羯、處女、金牛的朋友更能擁有名聲與人氣，也有貴人的支持與照顧，持續保持正能量，就可得到好的結果與收穫。
邱彥龍引用《易林·屯之隨》卦曰：『太乙駕騮，從天上來。徵我叔季，封為魯侯』來說明白露期間特別容易遇到人事調動、工作轉換跑道、事情先後順序顛倒、地區轉變等情況發生，原本坐二望一最有希望與把握的事可能將失望落空，第三、第四把手卻有機會變成第二、第一把手，這些都是必然發生的事，因此邱彥龍老師提醒，當上級在論功行賞或分封爵位，沒有顧及到你時，千萬要抱持以退為進的態度，切莫顯得太激進，相信老天自有打算，一切都是最好的安排，隨緣而往即可。
至於身體方面，這段期間要特別留意耳鼻喉發炎、過敏、心肺呼吸、肝臟問題，還要小心甲狀腺腫瘤、腎臟問題、內生殖器、性病、淋巴腺疾病以及靜脈曲張、水腫、筋膜炎、糖尿病、痛風、高血壓、中風、胰臟問題等等，還有心靈不安穩、精神疾病、恐慌症、抑鬱症等都特別容易發生。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。