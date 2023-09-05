70%移工因照顧失智症心力交瘁！民團推全台首創外籍看護線上系統

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過往在談及失智症照顧者的培訓都以台灣家屬為主，然而時至今日全台已有五分之一失智者皆由外籍看護照顧，必須將外籍看護正式納入失智症照顧體系中。因此，One-Forty 特別發起《外籍看護照顧失智症現況》調查，以了解外籍看護的照顧狀況與挑戰。
根據調查，8 成外籍看護在語言溝通上有障礙，6 成不知道從何取得照顧技巧等相關資訊，6 成則表示不清楚病症，此為外籍看護照顧失智症者的三大挑戰。首先，外籍看護照顧失智症者仰賴良好的溝通能力。如阿公說那邊有鬼、明明吃飯了，但被照顧者跟雇主說：「外籍看護忘記給他吃飯」。外籍看護要先聽得懂，才有機會回應被照顧者及雇主。
此外，超過 90% 的失智症者會出現行為或情緒問題，如不尋常生氣或激動反應、疑心病重、口不擇言等。若外籍看護不了解失智症的病症，也無法取得照顧技巧的資訊，面對長者不穩定的情緒或狀態，會產生許多的不理解，甚至衝突。聯合醫院失智症中心主任劉建良表示：「外籍看護對於病症的了解，以及能不能不將負面詞語，當作失智症者普遍的表現，而非針對性言語。對於外籍看護在照顧上，或處理個人壓力極為重要。」
失智症為公認最難照顧的疾病之一，照顧者心理健康議題，是失智症照顧時常被討論的議題。外籍看護語言不通、對病症不清楚更加重了照顧上的困難度，高達 7 成外籍看護都表示自己處於心力交瘁的狀態，心理壓力問題亟需緩解。照顧失智症者兩年的外籍看護 Epi 即表示：「照顧 2 年，但感覺照顧了20年。長輩不分白天、晚上，喜歡到處亂跑。」
One-Forty 透過線上問卷和焦點訪談，深度了解移工朋友在照顧失智症者過程中的痛點。發現許多外籍看護缺乏學習如何照顧失智症管道或資源。One-Forty 創辦人陳凱翔：「這是 One-Forty 首次跨足到照顧領域。我們運用這 8 年累積的移工培訓經驗，與聯合醫院一同設計出符合移工需求的失智症衛教教材，讓全台灣移工都可用手機和網路免費學習。期待未來能夠持續投入移工照顧的培訓計畫，為邁入超高齡社會做準備。」
教材內容從認識失智症、與失智症互動技巧，到如何照顧好自己的身心，以增進照顧者知識與技能。外籍看護 Yani：「我們從未真正接受過，如何應對病人情緒劇烈變化的培訓。或許我們需要一本指南手冊，教我們如何照顧病人。」衛教手冊中提到與失智症互動守則。外籍看護Dian Yuniarti：「Embrace the Moment 擁抱當下的概念很有幫助。學會適應者的現況非常重要，不要強迫者過著沒有失智前正常的生活。像是有時候我會順著他的幻想，這樣不僅可以改變氛圍，也可以使對話變得溫暖與充滿笑聲。」
此外，為回應外籍看護照顧失智症上最關鍵的心理健康議題，One-Forty 也舉辦實體外籍看護照顧者的工作坊，並建立全台第一個線上外籍看護失智症照顧的社群。讓照顧失智症的外籍看護，可以成為彼此的支持社群。
參與培訓試行計畫，具兩年照顧失智症經驗的外籍看護 Susin 分享：「奶奶脾氣變來變去，容易心情不好。也曾說我偷他的錢、穿他的衣服，還有一次他還報警。雖然老闆叫我要忍耐，但面對奶奶的責怪，還是讓我有很大壓力。透過培訓計畫才發現，很多同鄉的朋友，和我面臨的情況都一樣，不是只有我。我也從大家的分享，比較知道怎麼照顧奶奶。」
「失智症照顧：外籍看護培訓計畫」不僅擴大照顧者，將外籍看護納入照顧體系。聯合醫院失智症中心主任劉建良：「現在已經有許多家庭的主要照顧者為外籍看護，但他們並沒有相對的支援與訓練。我們應該開始關注外籍看護，朝著外籍看護培訓努力。」
該計畫提供照顧失智症的外籍看護免費參與，第一階段預計讓 3,000 位民眾與外籍看護下載中文、印尼文的雙語衛教資訊。One-Forty 更訂下在 2026 年前，擴展服務族群，研發菲律賓語、越南語多國語言版本，讓每一位照顧失智症的外籍看護，都能參與計畫獲得支持與培訓。最後，One-Forty 陳凱翔也再次強調：「面對高齡化的挑戰，未來外籍看護扮演的角色會越來越重要！『失智症照顧：外籍看護培訓計畫』是很棒的第一步，我們期盼有更多資源一起提供外籍看護良好的培訓，讓他們能被納入照顧體系，才能真正成為台灣社會的好隊友！」