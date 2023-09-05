中國救房市接連出招！措施效果太差　民眾仍無信心「害怕買房」

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一名在深圳製藥公司工作、今年28歲的吳小姐，不斷接到深圳房仲的電話，勸他在深圳購買一套公寓，但吳小姐表示，她太擔心經濟放緩了，不敢冒然購買。
有分析師警告，有許多中國人像吳小姐一樣，沒有信心買房。吳小姐表示，「雖然房貸條件放寬，但這並沒有減輕我的任何壓力」，她更直言「公司都在裁員，甚至倒閉，我和男朋友都不敢買。」
吳小姐表示，她看過一間標價100萬人民幣（約台幣438萬元）的房子，已經該地區平均價格，但她說，「聽說價格可以再降20萬元，但我們不敢買。」
另外一名住在深圳的周小姐，目前已經還清房貸，不過即使現在的利率、首付較低，依然不考慮出售現有的房產再購置新房。周小姐直言，且目前她的收入較少，因此不願意冒險找新房，政府推出的振興房市措施對她也不具吸引力。
一名在國營企業上班的陳先生則確實想賣掉他在南寧的公寓，然後在他工作的廣州買一套更貴的公寓，但他沒有在南寧找到任何買家，但如果不先賣房，他就買不起，「即使是較小的首付對我來說也太多了，只有降低房價和提供補貼才行。」
報導分析，中國房地產市場低迷，是比借貸成本更重要的基本因素造成的，包括債務擔憂、白領上班族減薪以及人口下降。先前一項私人調查顯示，中國8月份新建住宅價格連續第四個月下跌。
法國外貿銀行（Natixis）首席亞太經濟學家艾雷洛（Alicia Garcia Herrero）在一份報告中表示，儘管2022年以來，中國已多次下調抵押貸款利率，但中國家庭無動於衷。
報導指出，中國房地產開發商龍頭碧桂園正努力避免違約，而這也使得民眾擔憂債務危機「傳染」給其它房地產公司，惠譽評級在一份報告中表示，碧桂園信貸事件更加打擊購房者。
國際信評機構穆迪（Moody’s）認為，在房產業者難以完成各項目標、經濟放緩以及高失業率等因素下，預估中國房地產市場將經歷一段漫長的復甦過程。
瑞銀中國及香港房地產研究主管John Lam預測，雖然中共很快地會再宣布更多寬鬆措施，但預計下半年房地產交易量將下降約15%，2024年將再下降10%。