港府拒承認同婚又無替代框架！香港最高法院認違憲 平權重大進展
香港「彩虹行動」成員、前民間人權陣線召集人岑子杰，不滿香港法律不承認海外同性婚姻，就此提起司法覆核，敗訴後再提出終極上訴，香港最高法院今（5）日宣布判決結果，裁定岑子杰部分勝訴，即香港政府不承認同性婚姻，又無提供替代途徑在法律上讓同性伴侶建立關係，已經違憲，港府被給予兩年時間，建立同性伴侶的法律替代框架，讓同性伴侶關係也能獲得法律承認。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合港媒報導，岑子杰提出的終極上訴共有3爭點，一是香港不承認同性婚姻；二是香港不承認同性婚姻，且在法律上未提供任何替代途徑來承認同性伴侶的關係；三是香港不承認海外的同性婚姻。而香港最高法院今日裁定，駁回岑子杰提出的第一點與第三點，但針對港府在法律上未提供同性伴侶任何替代途徑，香港最高法院則認定違憲。
香港最高法院表示，政府並未履行其積極義務，建立替代框途徑讓同性伴侶的關係獲得法律承認，亦沒有給予適當權利，違反了《人權法案》。
最高法院判決出爐後，香港婚姻平權協會發表聲明指出，這是香港爭取婚姻平權的重要里程碑，對香港社會來說是一個重要勝利，最高法院明確認定同性伴侶的關係與權利必須獲得尊重與保障。但香港婚姻平權協會也指出，法官並未認可同性婚姻，而是認為法律須提供替代框架，同性伴侶仍被排除於現行的婚姻制度之外，有違平等，將繼續推動爭取同性婚姻獲得法律認可。