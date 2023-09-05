侯友宜喊老人健保免費　薛瑞元淡定回：「這兩點」要想清楚

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然而，目前已設有老人健保補助措施，中央補助年滿70歲的中低收入者，65歲至69歲則由各縣市加碼補助。
因此，薛瑞元表示，其實侯友宜所提的相關政策都有在推動，也不是一個全新的政策，只是目前主要是由各縣市來做，如果收歸中央，需要考量財政紀律，以及有沒有足夠的財源支應，經審慎計算、符合紀律，也可以進行評估。
如果按照侯的政見做，薛瑞元說，以目前的實施狀況推估，中央額外付出的財務負擔不高，預計增加170幾億，但如果各縣市的補助金額全部收歸中央支應，那最終的負擔金額就不會只有這個數字。
此外，薛瑞元表示，台灣老年人口會越來越多，但繳保費的人口、支付各種税的對象人數可能越來越少，目前使用健保的族群有40%是60歲以上長者，以世代來看，不只健保未來的財源堪憂，在老人使用比例越來越高、卻廣泛對高齡族群排富，恐造成世代公平問題，甚至加重年輕人負擔，這也是需要考慮的。
薛瑞元強調，侯友宜把政策提出來，但還沒有具體規劃，因此無法具體評估可能的後果，但政策變成中央負擔補助，是否影響整個健保支出平衡、導致更弱勢的民眾社會福利措施遭到擠壓，以及老年人使用健保越來越高，付費者越來越少，且都是從受薪階級在支出，是否影響世代公平，都是要考慮的問題。