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侯友宜喊老人健保免費　薛瑞元淡定回：「這兩點」要想清楚

▲國民黨總統參選人侯友宜喊出「喊老人健保免費」，衛福部長薛瑞元提出兩大重點考量。（圖／記者李琦瑋攝，2023.08.22）
▲國民黨總統參選人侯友宜喊出「喊老人健保免費」，衛福部長薛瑞元提出兩大重點考量。（圖／記者李琦瑋攝，2023.08.22）

記者林志怡／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（5）日稍早提出健保新政見，喊出「老人健保免費一個都不能少」，希望當選後針對長者排富全額補助健保。對此衛福部長薛瑞元表示，侯所提措施目前是由各縣市來做，若希望推動，須考量健保財務平衡問題，以及健保保費負擔背後的世代公平問題。

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侯友宜今下午喊出「未來我擔任總統，老人健保免費」，希望針對65歲以上長輩、55歲至64歲原住民長者提供排富全額補助健保，排富條件為綜所稅20％為標準，預計約有400萬名老人與長輩可享有健保免費的優惠，經費預估160億元。

然而，目前已設有老人健保補助措施，中央補助年滿70歲的中低收入者，65歲至69歲則由各縣市加碼補助。

因此，薛瑞元表示，其實侯友宜所提的相關政策都有在推動，也不是一個全新的政策，只是目前主要是由各縣市來做，如果收歸中央，需要考量財政紀律，以及有沒有足夠的財源支應，經審慎計算、符合紀律，也可以進行評估。

如果按照侯的政見做，薛瑞元說，以目前的實施狀況推估，中央額外付出的財務負擔不高，預計增加170幾億，但如果各縣市的補助金額全部收歸中央支應，那最終的負擔金額就不會只有這個數字。

此外，薛瑞元表示，台灣老年人口會越來越多，但繳保費的人口、支付各種税的對象人數可能越來越少，目前使用健保的族群有40%是60歲以上長者，以世代來看，不只健保未來的財源堪憂，在老人使用比例越來越高、卻廣泛對高齡族群排富，恐造成世代公平問題，甚至加重年輕人負擔，這也是需要考慮的。

薛瑞元強調，侯友宜把政策提出來，但還沒有具體規劃，因此無法具體評估可能的後果，但政策變成中央負擔補助，是否影響整個健保支出平衡、導致更弱勢的民眾社會福利措施遭到擠壓，以及老年人使用健保越來越高，付費者越來越少，且都是從受薪階級在支出，是否影響世代公平，都是要考慮的問題。

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