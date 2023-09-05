疫情影響營收！內科咖啡館欠26萬勞健保 士林分署提供幫助
台北市內湖區江南街一家咖啡館，受疫情影響，導致陸姓老闆無力繳納勞健保費逾26萬元。法務部行政執行署士林分署有感陸男努力經營咖啡館的企圖心，以及勇於承擔繳納欠費的責任，除給予分期繳納外，今（5）日在123聯合拍賣會現場，找來陸男擺攤賣咖啡，協助其提升營收，共創多贏效益。經統計，在扣除成本後，結餘款為1萬2606元。
記者潘千詩／台北報導
陸男因滯納勞工退休金、勞工保險費及健保費共約26萬餘元，無力繳納，遭移送法務部行政執行署士林分署執行。
陸男表示，他獨資經營的咖啡館，在內科園區超過10年，主要鎖定內科園區上班族外帶咖啡市場，原營運狀況尚可，但自3年多前深受新冠疫情影響，許多公司實施居家上班機制，人潮銳減、營收驟降、呈現虧損，因此積欠勞、健保費。
陸男說，在他苦撐下，現已逐漸走出疫情衝擊影響的陰霾，但營收大不如前，無力一次繳清滯欠的勞、健保費，申請分期繳納欠費。
士林分署見陸男仍努力經營咖啡館，以期增加營收，儘速繳納欠費，決定給予陸男寬緩分期繳納外，同時藉由123聯合拍賣會會吸引人潮，讓陸男以行動咖啡館的方式，在士林分署販售自行烘焙的優質咖啡豆、掛耳式咖啡盒及現煮咖啡等，在扣除必要成本與支出後，結餘金額以供繳納欠費。