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李全教稱獲民眾黨力挺選立委　林俊憲：一堂口容不下兩個大A！

▲李全教日前於臉書貼出與民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦合影，並稱柯文哲全力支持他參選立委。（圖／翻攝自李全教臉書）
▲李全教日前於臉書貼出與民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦合影，並稱柯文哲全力支持他參選立委。（圖／翻攝自李全教臉書）

記者陳威叡／台北報導

國民黨台南市前議長李全教以無黨籍身份參選台南市第四選區立委，挑戰民進黨現任立委林宜瑾，日前在臉書上貼文感謝民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦，代表黨主席柯文哲呼籲支持者全力支持他當選。對此民進黨立委林俊憲今（5）日提醒柯文哲，一山不容二虎，李全教勢力之大，恐怕不能簡單控制，「一個堂口容不下兩個大A，小心別被反噬了！」

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對於李全教稱或民眾黨全力支持，林俊憲說，現在真的是要破罐子破摔了？反正黑已經洗不掉了，乾脆一路黑到底！越黑越挺！不過自己身為台南在地人，撇開政治上的競爭，他還是要善意提醒一下柯文哲，李全教勢力之大，恐怕不能簡單控制，民眾黨想的是利用資源、李全教想的是洗白，「一個堂口容不下兩個大A，小心別被反噬了！」

林俊憲說，柯文哲平常去吸收各地牛鬼蛇神也就算了，很難對自己在地以外的範圍產生什麼影響力，但搭上李全教就不是那麼簡單的事，關鍵字就是「兩岸虱目魚契作」。自己以前曾提過，兩岸農產進出口遠沒有表面看起來那麼簡單，不是想賣就能賣，誰才有管道賣到中國去？為何中國只給這群人買辦的資格？

林俊憲質疑，柯文哲跟李全教搭上線，究竟是自己想到主動接洽還是收到「高人指點」，要他去找李全教。認為民眾黨其他各地黨部染黑，這些暫且都可以先不論，唯有李全教這件事，絕不能輕輕放過，「柯文哲必須出來說明清楚」。

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