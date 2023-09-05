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韓職女神不只李多慧！最強外掛安芝儇將登場　啦啦隊IU最早被簽下

▲安芝儇擁有甜美長相及逆天長腿，被網友封為「最強外掛」，近日她證實即將來台替台鋼雄鷹打造「WING STARS專屬培訓」。（圖／翻攝自安芝儇IG）
▲安芝儇擁有甜美長相及逆天長腿，被網友封為「最強外掛」，近日她證實即將來台替台鋼雄鷹打造「WING STARS專屬培訓」。（圖／翻攝自安芝儇IG）

記者賴禹妡／綜合報導

中華職棒今年先是迎來韓職女神李多慧（Dahye Lee）加入，她成為樂天桃猿（Rakuten Monkeys）旗下啦啦隊樂天女孩（Rakuten Girls）第8位成員，而不久前又傳出南韓啦啦隊「最強外掛」安芝儇即將加盟台鋼雄鷹，連續迎來兩位「超猛洋將」，讓中職場邊的風景變得更加耀眼奪目，《NOWnews今日新聞》整理出來台發展的南韓啦啦隊員，來看看她們的故事吧！ 

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李多慧加入樂天女孩！掀起韓職女神旋風

樂天桃猿2023年3月宣布李多慧加入樂天女孩的行列，其實李多慧7歲就開始學習肚皮舞，還曾在韓國舞蹈比賽中奪得金牌，2019年以起亞虎啦啦隊隊員身分現身球場，因為外型亮麗、舞技精湛而爆紅，但卻因太過搶眼，被抨擊搶走球員風采，之後決定退出球團。她來台後表現相當精彩，不只舞姿曼妙惹火，更因善良又開朗的個性，和許多啦啦隊學姊及粉絲擁有良好互動，雖然需要時常台灣、南韓兩地往返，但她仍在忙錄中持續更新YouTube個人頻道，紀錄女神平時的生活。 

▲李多慧來台後表現相當精彩，不只舞姿曼妙惹火，更因善良又開朗的個性，和許多啦啦隊學姊及粉絲擁有良好互動。（圖／李多慧IG）
▲李多慧來台後表現相當精彩，不只舞姿曼妙惹火，更因善良又開朗的個性，和許多啦啦隊學姊及粉絲擁有良好互動。（圖／翻攝自李多慧IG）
「最強外掛」安芝儇將來台！確定加盟中職台鋼雄鷹WING STARS

今年25歲的安芝儇擁有甜美長相及逆天長腿，被網友封為「最強外掛」，她先前效力於釜山樂天巨人啦啦隊，今年3月才退隊，還曾在4年前來台參加中職Lamigo（現樂天桃猿）舉辦的「辣年糕趴」活動，並代表樂天巨人啦啦隊擔任開球嘉賓。而安芝儇近日確定加盟中職台鋼雄鷹，擔任旗下啦啦隊WING STARS的專屬培訓指導，且未來還會邀請其他韓國啦啦隊女孩來到台灣教學，有意把韓式應援完整搬來台灣，讓台灣球迷全陷入瘋狂。 

▲安芝儇近日確定加盟中職台鋼雄鷹，擔任旗下啦啦隊WING STARS的專屬培訓指導。（圖／翻攝自安芝儇IG）
▲安芝儇近日確定加盟中職台鋼雄鷹，擔任旗下啦啦隊WING STARS的專屬培訓指導。（圖／翻攝自安芝儇IG）
「啦啦隊界IU」李河潤3年前就被簽下！因疫情無緣來台

雖然李多慧是南韓首位進軍海外的啦啦隊員，但其實早在2020年，樂天桃猿就已簽下「啦啦隊界IU」李河潤，無奈碰巧遇到疫情爆發，導致她遲遲無法來台，最終李河潤於2021年引退，成為許多台灣球迷心中的遺憾。李河潤2017年開始為韓華鷹隊效力，因驚人美貌及火辣身材頗受矚目，從啦啦隊圈引退後，目前轉戰成為演員和模特兒。 

▲李河潤譽有「啦啦隊界IU」美名，可惜未能在台灣演出就引退。（圖／翻攝李河潤IG）
▲李河潤譽有「啦啦隊界IU」美名，早在3年前就被樂天桃猿簽下，可惜未能在台灣演出就引退。（圖／翻攝李河潤IG）

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