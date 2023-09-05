海葵影響血庫存量降 警廣臺中臺辦捐血450袋入庫挹注
受到海葵颱風影響，捐血人數減少，台中捐血中心血庫未達安全存量。警廣臺中分臺今天舉辦「空中傳愛、挽袖捐血」活動，不僅吸引大批人潮挽袖捐血，因為中秋佳節將屆，企業響應熱烈，一車一車運來物資贊助捐血活動，讓血庫及時挹注，民眾好禮滿載而歸，皆大歡喜。
記者金武鳯/台中報導
台中捐血中心表示，連日受到海葵颱風影響，很多活動取消，捐血人數減少，血庫安全存量下降，以A型血為例，僅剩5.2天，AB型最少，只有4.3天，各血型平均存是6.2天，未達7天安全存量，很需要民眾踴躍捐輸，以應緊急情況。捐血中心感謝警廣臺中分臺今天舉辦捐血活動，逾300人挽袖捐血，共募得450袋鮮血，有如及時雨，有效挹注血庫。
警廣臺中分臺劉莉菁分臺長表示，今天不僅響應捐血的民眾大排長龍，企業界共襄盛舉的也很多，諸如維他露基金會、阿華師茶業股份有限公司、永豐餘消費品實業股份有限公司、阿聰師的糕餅主意、茂益工業公司、大使命浸信會等，紛紛贊助物資力挺警廣捐血活動。劉臺長說，無論是贊助禮品或直接捐出熱血的朋友，警廣台中台都深深感謝，也珍惜每一份心意。
值得一提的是，警廣長年推動捐血救人活動，廣受各界肯定，也吸引更多企業支持，除了一向力挺的維他露、阿華師外，今年新增多家企業，包括台中知名糕餅業者阿聰師、中油油品行銷部台中營業處等，都是新加盟伙伴，分別提供零食小點米珍珠，以及中油自創品牌的可麗環保洗碗精及洗衣精等，鼓勵民眾「捐血送好禮」，讓民眾滿載而歸。
活動當天特別邀請國際佛光會中華總會臺中南屯第一分會、臺中市政府警察局、高速公路局中區養護工程分局、公路總局第二區養護工程處、臺中市中醫師公會、大臺中中醫師公會、臺中市政府環境保護局南屯區清潔隊、臺中市南屯區衛生所共襄盛舉。現場還有交通安全宣導、臺中市政府警察局治安趣味問答、另外還有中醫師義診，由中醫師在現場提供免費的衛教諮詢、以及捐血後注意事項等。