侯友宜拋80歲以上免巴氏量表 郭台銘表達肯定：支持重新研議
國民黨總統參選人侯友宜日前提出80歲以上長者免巴氏量表，可以直接申請外籍看護。對此，鴻海創辦人郭台銘今（5）日表達肯定，並稱支持重新研議巴式量表門檻，他表態傾向放寬，但後續政府角色定位、補助調整及人力品質把關，及受僱者勞動權益提升，仍需從長計議、凝聚共識。
記者翁子竣／台北報導
郭台銘今在臉書發文直言，「為了解決台灣長照問題，我支持重新研議巴氏量表門檻」，近期侯友宜提出80歲以上長者免巴氏量表，可以直接申請外籍看護，對此他給予肯定。郭強調，也感謝過去侯友宜支持「0到6歲國家養」，有利於民的政策就該相互採納，共同琢磨出更好的治國方針。
郭台銘認為，巴氏量表議題對全台影響重大，因為國人平均餘命79.84歲，門檻訂在80歲，的確與人民需求出現落差，但因量表評估涉及長照補助，即便政策立意良善，但也等同全民分擔了國家的長照職責，政府現行措施必須重新檢視。
郭台銘說，他個人傾向放寬，但後續政府的角色定位、補助該如何調整、人力品質如何把關，以及受僱者勞動權益的提升，皆需從長計議、凝聚社會共識。郭也呼籲衛福部，在認定方式調整有初步方案後，應向全民慎重報告，以利政院其他部會研議相關配套措施。
最後，郭台銘強調，長照產業工作時長極長，且需要高度專業，必須提供相應報酬，絕不能讓他們只是「功德台灣」；給予相應保障，國家才對得起這份這份神聖的職業。