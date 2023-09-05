藍正龍離婚自白「我的死活不重要」！親吐與周幼婷、孩子私下互動
金鐘視帝藍正龍自編、自導、自演電影《成功補習班》，今（5）日舉行記者會，他率領詹懷雲、邱以太、林奕嵐、侯彥西出席，提及藍正龍與周幼婷9年婚姻結束，藍正龍坦言：「我覺得人生發生問題就自己去面對，我沒有那麼重要，我的死活對別人而言有什麼重要？我的生活對別人來說並不重要。」他表示現在學會轉換觀點，宣傳電影《成功補習班》現在最重要，當作一份禮物，送給已經離世的恩師。
記者黃雅琪／台北報導
提到現在有和前妻周幼婷聯繫嗎？藍正龍表示周幼婷也是公眾人物，他無法代表她回答問題：「任何話要先問過對方才能說，但我每天都會打電話給我的小孩！」這回藍正龍有讓小孩入鏡演出，他坦言是剛好隨性發揮想說幫個忙，有包紅包給孩子們：「現在的小孩很成熟，好好跟他們講都聽得懂，他們是來工作的，我在現場沒什麼尊嚴，在家裡也沒什麼尊嚴。」
至於自己參演的部分，藍正龍笑說因為預算超過所以自己下去演，提及有拿演員費用嗎？藍正龍笑回：「你覺得呢？都給另外一位了！」林葉亭的兒子邱以太，在片中飾演青春期的藍正龍，藍正龍笑說他媽媽是我那時候的女神：「看（現場）螢幕的時候，我還會一直往後偷看，覺得她很香！」被問到別人討論自己媽媽會不會很怪，邱以太表示：「還好啦！跟導演相處很久了。」
侯彥西扮演藍正龍恩師陳俊志，坦言第一次這麼緊張：「會想要知道觀眾感受，能不能帶給觀眾什麼？不管是好或是壞的都是好事，這角色對我來說很有壓力、很緊張。」侯彥西特別去打耳洞，希望更貼近角色，私底下也有問經紀公司老闆塗翔文了解老師個性，發現他是滿瘋、幽默的人。藍正龍誇讚侯彥西就像陳俊志一樣，說話速度、反應力都很快，腦中詞彙量也很多，更主動虧他：「他就是很賊！反應非常快的演員。」