2023養膚夯品！抗敏救星每3分鐘賣1瓶 好市多酵素洗面乳搶到缺貨
2023養膚夯品你入手了嗎？首先由於台灣不少民眾有肌膚紅腫癢的問題，韓國品牌理潤主打「植物神經醯胺」推出修護肌膚屏障的系列保養品，於今年4月在台灣登場後，不到半年創下每3分鐘賣出一瓶的驚人成績；而日本樂敦製藥旗下保養品牌「Melano CC」為了解決毛孔粗大、粉刺問題，推出日本首支乳狀酵素洗面乳，除了在日本3個月內狂賣700萬條之外，在今年4月也也於台灣上市，在COSTCO出現剛開賣即缺貨的熱潮。
記者鍾怡婷/綜合報導
盤點2023年熱銷養膚新品，首先是來自國熱銷一級舒敏保濕品牌「ILLIYOON一理潤」，主打神經醯胺舒敏系列，使用源自黑豆萃取12種多樣性植物神經醯胺，打造最接近皮脂層的型態，比單一神經醯胺更容易被肌膚吸收，能將神經醯胺有效導入肌膚最深處，讓保濕度更加提升能修護肌膚、穩定受損敏弱肌，在韓國每30秒售出一瓶，4月來台後也創下每3分鐘售出一瓶的成績。
兒專科及微整形專科劉璦泇醫師指出，皮膚紅癢、乾燥脫屑、龜裂粗糙是換季時常見的肌膚困擾，解決肌膚不安定狀況的關鍵便是需要「強化肌膚屏障」，而「神經醯胺」是角質層細胞間脂質的主要成分，與膽固醇、脂肪酸共同組成重要的皮膚屏障，透過補充神經醯胺，能緊密連接且維持角質層脂質完整性，防止水分、玻尿酸、膠原蛋白等流失。
因此，長期受到敏感肌膚問題所困擾的消費者，可使用具高保濕度的產品，重建皮膚屏障功能，劉璦泇醫師也提醒，除了肌膚紅癢外，台灣敏感肌常見表徵還包括，皮膚乾燥脫屑、皮膚龜裂粗糙、蚊子叮咬容易腫包、受傷或蚊子叮咬易留色素沈澱，強烈建議患者多擦保濕劑或潤滑劑，來重建皮膚屏障功能。
除了敏肌必備的修護性養膚外，今夏熱銷的新品包括油性肌膚必備的酵素洗顏，日本樂敦製藥旗下品牌Melano CC，透過獨家酵素活性技術，打造出日本首支乳狀酵素洗顏「Melano CC維他命C酵素深層清潔洗面乳」，輕輕搓揉就能輕鬆起泡，酵素能夠深入毛孔清潔，將頑固惱人的老廢角質和粉刺一併帶走。
酵素深層清潔洗面乳先在2022年4月於日本推出，開賣3個月後即熱銷突破700萬瓶，榮登日本洗卸品類銷量第一。今（2023）年4月於台灣首度上市，於COSTCO開賣後迅速售罄，造就甫上市即缺貨的熱潮。