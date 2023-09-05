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朴政珉向樂天女孩林岱縈下跪！林襄是否被懲處　她崩潰：我不知道

▲樂天女孩林岱縈發片，韓星朴政珉力挺，她被問林襄戀情時難以招架。（圖／記者陳明中攝）
▲樂天女孩林岱縈發片，韓星朴政珉力挺，她被問林襄戀情時難以招架。（圖／記者陳明中攝）

記者楊穎軒／綜合報導

樂天女孩林岱縈（小鹿）以舞蹈實力及甜美形象累積高人氣，公司送她去南韓進行魔鬼培訓，交出充滿K-pop風格的韓文單曲〈Calculate LOVE〉，今（5）日發片記者會，男子天團SS501的朴政珉現身站台，被問及林襄、陳怡叡都被拍到身邊有男伴，林岱縈自爆「我單身7年」，而林襄有沒有被球團懲處，她當場崩潰，「我真的不知道！」

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▲林岱縈發行韓文單曲，公司下重本製作。（圖／記者陳明中攝）
▲林岱縈發行韓文單曲，公司下重本製作。（圖／記者陳明中攝）
林襄日前被爆和球員馬傑森交往，女方在記者會上大方認愛，陳怡叡接著被拍到和玖壹壹春風約會，女方澄清是牌友而非男友，兩位學妹都有護花使者，單身多年的林岱縈公布理想型是「有愛心、愛護小動物、笑起來很療癒」，演藝圈男星欣賞劉以豪，正專注事業的她，坦言曾說30歲前一定要結婚，但沒什麼機會認識新對象，直言「我覺得要對粉絲負責」，相當敬業。

▲林岱縈單身7年，自認要對廣大粉絲負責。（圖／記者陳明中攝）
▲林岱縈單身7年，自認要對廣大粉絲負責。（圖／記者陳明中攝）
目前球團有沒有下禁愛令，林岱縈點頭「有說跟球員不行」，被追問林襄是否有被懲處，她急忙求饒，強調自己真的不知道。韓團SS501成員朴政珉活動結束前現身力挺，現場更對林岱縈單膝下跪獻上花束，她受寵若驚，畫面浪漫。〈Calculate LOVE〉MV將於9/6晚上8點在「林岱縈 Ying」YouTube首播，單曲同步上線。

▲朴政珉（左）捧著花對林岱縈單膝下跪。（圖／記者陳明中攝）
▲朴政珉（左）捧著花對林岱縈單膝下跪。（圖／記者陳明中攝）
▲朴政珉（左）捧著花對林岱縈單膝下跪。（圖／記者陳明中攝）
▲朴政珉特地來幫林岱縈站台，預祝對方新歌奪下好成績。（圖／記者陳明中攝）

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