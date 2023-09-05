陸劇10年／胡歌、周迅宮鬥劇永遠經典 12大流量男神爆紅
陸劇10年經典回顧！隨著串流平台崛起，每年都有現象級陸劇爆紅，題材從宮鬥劇、古偶劇、大女主戲到BL劇，都創造了不少話題，也捧紅很多流量小生、小旦，《NOWnews今日新聞》盤點10年來最火紅的5大劇種，看看陸劇造星的標準公式，除了胡歌《琅琊榜》、周迅《如懿傳》被奉為經典，還有楊洋、宋威龍等12名偶像男神爆紅。
記者羅凌筠／綜合報導
孫儷主演的《後宮甄嬛傳》開啟宮鬥劇、權謀劇的潮流，以清宮為背景的《延禧宮略》，不僅有實力派演員聶遠、秦嵐撐起帝后風範，也捧紅吳謹言、許凱新生代演員，成為現象級作品，此外，胡歌《琅琊榜》、周迅《如懿傳》、張若昀《慶餘年》也是權謀劇的經典之作。
趙麗穎、霍建華主演仙俠劇《花千骨》的爆紅，掀起玄幻小說影視化的風潮，由於男女主角最基本的要求就是有「仙氣」，因此大量的「古裝男神」從此問世，直到楊冪、趙又廷主演的《三生三世十里桃花》崛起，又引領一波輪迴轉世的潮流，古裝偶像劇的標準套路因此誕生。
大女主成長劇也受到許多觀眾喜愛，吸引一批影后回到小螢幕拍攝電視劇，以范冰冰主演的《武媚娘傳奇》最經典，接棒的還有湯唯《大明風華》、章子怡《上陽賦》、劉亦菲《夢華錄》，光是演技就是一大保證。
而陸劇捧紅的人氣男星一代又一代，挾韓流人氣的EXO四子拍電視劇，以張藝興《老九門》最成功，鹿晗《擇天記》、黃子韜《談判官》成績不如預期，吳亦凡《青簪行》慘陷換角的命運，另一個快速爆紅的劇種就是BL劇，《上癮》黃景瑜、《陳情令》王一博、肖戰、《山河令》龔俊都還活躍在螢幕上。
偶像劇也受到許多年輕人的歡迎，《致我們單純的小美好》胡一天、《以家人之名》宋威龍、《偷偷藏不住》陳哲遠以青春校園男神的形象走紅，而楊洋帶起職人劇的風潮，《你是我的榮耀》一揭火箭設計的航天技術神祕面紗；《我的人間煙火》將消防員的故事發揚光大。