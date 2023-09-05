直播科技再升級！Streamesh突破異地轉播延遲難題
5G串流直播影音技術發表會今（5）日在高雄的TESL電競館盛大舉行，全新的5G製播串流解決方案「Streamesh」正式登場。高市府運發局長侯尊堯也擔任「一日電競賽事導播」，親自體驗這項引領創新的直播影音技術服務。
記者陳美嘉／高雄報導
「Streamesh」為經濟部工業局與資策會合作支持的創新計畫下的產品，主要在發展5G製播串流解決方案。透過結合5G專網和分散式網點的先進技術，「Streamesh」突破了異地訊號遠程轉播的低延遲技術難題。此產品運用了web3的去中心化概念，結合 5G專網高傳輸的特性與資策會的裝置管理技術，從而連結各種不同場域，為客戶提供了異地多訊源且低延遲的遠程製播服務，這不僅大幅增強了遊戲社群自主製作內容的能力，更深化了遊戲直播的多樣性與互動性。
高市府運發局長侯尊堯等人在記者會現場親自擔任「一日電競賽事導播」，親自製作電競賽事並透過 5G 手機進行現場轉播，最後更與台北攝影棚進行異地直播連線，展現零延遲的技術突破，感受「Streamesh」所帶來的革命性變革。
侯尊堯指出，現場體驗「Streamesh」感受到科技的進步，轉播原本需要耗費大量人力、時間、資金、設備等，但現在透過Streamesh可以降低成本、加快速度，而且減少延遲等，這是一個革命性的發展，對於電競、運動賽事產業有很大的幫助，也期待未來更多賽事能夠運用。
台灣電子競技聯盟指出，「Streamesh」的誕生，為台灣在5G製播串流技術領域邁出了重要一步，開啟了引領未來的全新篇章，隨著這項創新技術的推動，未來的直播影音體驗將會變得更加豐富、更加多元，台灣將繼續在這個領域扮演著不可或缺的引領角色，為全球直播科技的發展掌舵航向。