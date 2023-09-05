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巷仔內／碧桂園驚險避免違約！金絲雀成功續命　但不代表危機解除

▲陷入財務危機的中國房地產巨頭碧桂園，4天內兩度壓線成功避免實質違約，展現出意外的韌性。（圖／美聯社／達志影像）
▲陷入財務危機的中國房地產巨頭碧桂園，4天內兩度壓線成功避免實質違約，展現出意外的韌性。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

中國房地產巨頭碧桂園，2日公布39.04億元人民幣的「16碧園05」債券成功展期，獲得債券持有人同意將還款截止日期延長至2026年，今（5）日又在另兩筆美元債券票息30天寬限期截止前完成支付，4天內兩度壓線避免實質違約，展現出意外的韌性，不過，這並不代表中國房市的危機已經解除。

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碧桂園成中國房市「金絲雀」

▲中國房地產經濟暴雷不斷，恆大、碧桂園、中植系中融信託接連出事。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國房地產經濟暴雷不斷，恆大、碧桂園、中植系中融信託接連出事。（圖／美聯社／達志影像）
碧桂園於8月上旬爆出美元債券利息未如期償還，公司坦言可動用資金持續減少，出現「流動性壓力」，讓中國房市敲醒警鐘。碧桂園身為中國最大的民營房地產開發商，過去的帳面成績良好，被視為中國房市裡的金絲雀，連碧桂園都陷入危機，讓外界擔憂中國房市的「雷曼時刻」將至，甚至可能引發金融風暴。

而碧桂園在8月底公布上半年財務狀況，淨虧損高達約489.3億元人民幣，面臨公司成立以來的最大困難。碧桂園直面財務危機，透露若狀況持續惡化，有可能無法履行借款的契約，進而導致違約甚至是交叉違約，會盡力採取債務管理措施應對。

恆大集團8月17日在美國申請破產保護震驚各界，碧桂園是否會步上恆大後塵，成為關注焦點。許多媒體都在倒數碧桂園的實質違約期限，然而，在不被看好之下，碧桂園4天之內兩度壓線避免違約危機，成功爭取喘息時間，且對於今年內到期的數檔境內債券，也提出償還期限延長3年的方案，若與債券持有人談判順利，可再進一步紓緩違約壓力。金絲雀驚險續命，也讓中國房市危機稍稍緩解。

「認房不認貸」與「三條紅線」　北京如何替中國房市CPR？

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲為了刺激房地產市場復甦，中國推動「認房不認貸」政策，放寬首購認定標準，降低居民的購房門檻和購房成本。（圖／美聯社／達志影像）
雖然金絲雀沒斷氣，但也不代表中國房市走出低迷。為了刺激房地產市場復甦，官方推動「認房不認貸」政策，放寬首購認定標準，降低居民的購房門檻和購房成本，廣州、深圳、北京、上海等一線城市率先響應實施，短期成功刺激房市買氣，但效果有限。

有學者認為，習近平在2020年推出控管房市的「三條紅線」，導致房地產商槓桿斷裂、籌資不易，再加上整體經濟下行，購屋需求下滑，導致中國房市陷入惡性循環的死亡螺旋，若要救市，必得先拿掉「三條紅線」的緊箍咒。

但「三條紅線」是意圖遏制房市泡沫的措施，是要落實習近平所言「房子是用來住的，不是用來炒的」，在房市泡沬未消的此刻，若取消「三條紅線」恐怕也僅是飲鴆止渴，且也不符合習近平追求「中國式現代化」，打擊「資本貪婪、物質主義膨脹」的價值觀。

危機與轉機並存　碧桂園續命帶來的啟示

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲碧桂園的例子也說明，中國民營企業的韌性仍在，為了「救命」應急，走回放寬舉債、加大槓桿的老路並非唯一解。（圖／美聯社／達志影像）
中國經濟陷入危機，不僅是房市暴雷，更是結構性的問題，社會出現信心危機，消費者不願意花錢，企業不願意投資，形成惡性循環，整個經濟部門的活力越來越低，前惠譽（Fitch）信評分析師朱夏蓮（Charlene Chu）認為，中國目前的總經狀況，比1970年代施行改革開放時期還要糟糕。

不過，碧桂園成功避免實質違約，展現出與恆大不同的氣象，也說明身為中國最大的民營房地產開發商，碧桂園的過去運營確實堪稱穩健。碧桂園的規模比恆大還大，興建中的建案數量超過3000個，但他的債務僅約恆大的60％。

且其債務中，約有一半都是來自興建中的建案已售房，只要挺過這段時間，待「保交樓」任務成功，債務危機就能有所緩解。雖然碧桂園與恆大都是仰賴借錢買地，建房前先賣房的快速擴張、高槓桿模式，但比起多方跨業，甚至將員工獎金與公司金融商品掛鉤的恆大，碧桂園的體質還是要好得多。

澳盛銀行的資深分析師孟婷（Ting Meng）認為，碧桂園的3年展期方案堪稱陷入財務危機公司的債務重組教科書，但最終是否能夠順利挺過危機，還是要看中國房市大環境的整體狀況。

《路透社》報導引述經濟學家看法，給中國經濟開出藥方，一是放手讓房市泡沫破裂，二是推動削減過剩產能，改變由債務驅動成長的模式，三是轉型為消費者主導的經濟，三種都離不開結構性改革與陣痛，但若想救起沈痾，非下定決心不可。而碧桂園的例子也說明，中國民營企業的韌性與靈活性仍在，為了「救命」應急，走回放寬舉債、加大槓桿的老路並非唯一解。

總而言之，碧桂園暫時躲過違約，實現了自我拯救，也避免讓自己成為壓倒中國房市的那一張骨牌。但中國經濟仍需要更多的積極信號，才有機會走出信心危機，等來春天。

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