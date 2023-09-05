台灣虎航飛哪都899元！今上午10:00開搶　「秋冬大促」只限兩天

寶可夢中心台北徵才中！「正職月薪」曝光　粉絲狂搖頭：要很有愛

▲過去台灣的粉絲都需要飛到日本，才能到寶可夢中心Pokemon Center朝聖。（示意圖／pokemon官網）
▲過去台灣的粉絲都需要飛到日本，才能到寶可夢中心Pokemon Center朝聖。（示意圖／pokemon官網）

記者潘毅/綜合報導

台灣首間寶可夢中心Pokemon Center TAIPEI預計在12月於台北開幕，消息讓大批寶可夢粉嗨翻！近期更有粉絲扮起偵探，發現寶可夢中心已經開始徵才，但是薪水曝光後，卻引發一些粉絲搖頭：「台北領這樣有點少」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一位鄉民在論壇PTT上指出，看到網路上已有「寶可夢中心」正職店員、工讀生的徵才資訊，正職員工每月薪資32400元，兼職人員每小時180元，到職日預計11月1日，高中職畢業即可投遞履歷。主要工作為服務顧客、現場排隊引導、進貨、補貨、倉庫整理、店鋪環境整潔等。

從104徵才頁面可得知，正職員工每日需要排滿8小時的班，分為早、中、晚班別，早班為10時到晚上7時；中班則從中午12時30分到晚上9時30分；晚班則是下午2時到晚上11時。

▲▲一位鄉民在論壇PTT上指出，看到已有「寶可夢中心」正職店員、工讀生的徵才資訊。（圖／保聖那管理顧問公司官網）
▲▲一位鄉民在論壇PTT上指出，看到已有「寶可夢中心」正職店員、工讀生的徵才資訊。（圖／保聖那管理顧問公司官網）
然而薪資待遇曝光後，一些寶可夢粉絲也紛紛搖頭：「感覺」、「台北領這樣有點少，房租物價都高」、「台北32400是真的慘，不如去手搖店」、「上次路過信義區手搖店時薪開180-190，這有點低耶」、「的確算不算多阿，就靠對寶可夢的愛」。

但也有一派人認為，「對於喜歡寶可夢的人搶著都想進去吧，感覺競爭會很激烈」、「台灣一定會賣限定商品」、「會說少的八成沒出過社會，這又不是讓外地人上來台北尋夢的工作」、「基本上就是招募有愛的人吧，虎之穴薪資也沒差多少」。

快訊／台灣首間寶可夢中心地點曝光！超強粉絲揪線索：準備裝修了

台灣首間寶可夢中心Pokemon Center TAIPEI來了！12月台北開幕　

台灣11歲寶可夢世界冠軍感動人！「選手證」喊價破萬：全部捐出去

台灣小將顏紹同奪2023寶可夢卡牌世界冠軍　領獎畫面曝：全場哭了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞