寶可夢中心台北徵才中！「正職月薪」曝光 粉絲狂搖頭：要很有愛
台灣首間寶可夢中心Pokemon Center TAIPEI預計在12月於台北開幕，消息讓大批寶可夢粉嗨翻！近期更有粉絲扮起偵探，發現寶可夢中心已經開始徵才，但是薪水曝光後，卻引發一些粉絲搖頭：「台北領這樣有點少」。
記者潘毅/綜合報導
一位鄉民在論壇PTT上指出，看到網路上已有「寶可夢中心」正職店員、工讀生的徵才資訊，正職員工每月薪資32400元，兼職人員每小時180元，到職日預計11月1日，高中職畢業即可投遞履歷。主要工作為服務顧客、現場排隊引導、進貨、補貨、倉庫整理、店鋪環境整潔等。
從104徵才頁面可得知，正職員工每日需要排滿8小時的班，分為早、中、晚班別，早班為10時到晚上7時；中班則從中午12時30分到晚上9時30分；晚班則是下午2時到晚上11時。
然而薪資待遇曝光後，一些寶可夢粉絲也紛紛搖頭：「感覺」、「台北領這樣有點少，房租物價都高」、「台北32400是真的慘，不如去手搖店」、「上次路過信義區手搖店時薪開180-190，這有點低耶」、「的確算不算多阿，就靠對寶可夢的愛」。
但也有一派人認為，「對於喜歡寶可夢的人搶著都想進去吧，感覺競爭會很激烈」、「台灣一定會賣限定商品」、「會說少的八成沒出過社會，這又不是讓外地人上來台北尋夢的工作」、「基本上就是招募有愛的人吧，虎之穴薪資也沒差多少」。