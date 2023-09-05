台灣虎航飛哪都899元！今上午10:00開搶　「秋冬大促」只限兩天

午後雷雨還要轟3天！1圖看懂一週天氣　「鴛鴦颱風」對台影響出爐

▲明（6）日因午後對流衍生的降雨區域會明顯擴大，除了中南部、東半部、哥山區可能有豪雨發生外，中部以北也會有陣陣雨勢。（示意圖／NOWnews資料照 ）
▲明（6）日因午後對流衍生的降雨區域會明顯擴大，除了中南部、東半部、哥山區可能有豪雨發生外，中部以北也會有陣陣雨勢。（示意圖／NOWnews資料照 ）

記者張志浩/綜合報導

海葵颱風（國際命名：Haikui）登陸台灣消散後，近期各地天氣由於位處大低壓帶內還是較不穩定，中央氣象局預報員黃恩鴻指出，明（6）日因午後對流衍生的降雨區域會明顯擴大，除了中南部、東半部、哥山區可能有豪雨發生外，中部以北也會有陣陣雨勢，請民眾外出務必攜帶雨具，留意天候狀況。

我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象局預報員黃恩鴻說明，明日開始雨區明顯擴大，基本上全台各地都有局部短暫陣雨或雷雨，午後中南部、東半部地區及其他山區有局部大雨或短延時豪雨發生的機率，這樣的天氣情況將延續到週五，週六（9月9日）趨緩，僅剩花東、南部地區有陣雨。

▲週三至週五受低壓帶影響，各地天氣都不穩定，週末雖稍趨緩，不過下週起輪到北部降雨較明顯。（圖／中央氣象局提供）
▲週三至週五受低壓帶影響，各地天氣都不穩定，週末雖稍趨緩，不過下週起輪到北部降雨較明顯。（圖／中央氣象局提供）
黃恩鴻提及，下週日（9月10日）開始，午後對流仍持續出現，不過整體風向偏東北風，因此降雨熱區將會轉移到北台灣，其它地區則是多雲到晴，午後有局部短暫陣雨的情況。明日各地氣溫部分，全台各縣市高溫落在攝氏30至32度，低溫則落在攝氏26至27度。

此外，位於台灣東方的熱帶性低氣壓，目前仍持續發展，預計今晚就會生成今年第13號颱風「鴛鴦」（國際命名：Yun-yeung，香港提供），未來路徑朝北北東移動，對台灣暫時沒有影響；至於較長期的天氣動態，黃恩鴻表示，未來暫時還沒有熱帶系統發展的跡象，預期颱風的生成會開始趨緩。

快訊／下班注意天氣！新北等17縣市「豪雨特報」　中彰投防大雷雨

天氣預報／海葵氣力放盡！午後大雷雨接力襲台　鴛鴦颱風也將生成

海葵滯留算還好！蘇迪勒曾在台灣附近「打轉12小時」　釀8死437傷

嘉義新港17:30極淺層地震！規模達5.5　民眾嚇壞：上下搖完左右搖

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞