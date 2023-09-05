午後雷雨還要轟3天！1圖看懂一週天氣 「鴛鴦颱風」對台影響出爐
海葵颱風（國際命名：Haikui）登陸台灣消散後，近期各地天氣由於位處大低壓帶內還是較不穩定，中央氣象局預報員黃恩鴻指出，明（6）日因午後對流衍生的降雨區域會明顯擴大，除了中南部、東半部、哥山區可能有豪雨發生外，中部以北也會有陣陣雨勢，請民眾外出務必攜帶雨具，留意天候狀況。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員黃恩鴻說明，明日開始雨區明顯擴大，基本上全台各地都有局部短暫陣雨或雷雨，午後中南部、東半部地區及其他山區有局部大雨或短延時豪雨發生的機率，這樣的天氣情況將延續到週五，週六（9月9日）趨緩，僅剩花東、南部地區有陣雨。
黃恩鴻提及，下週日（9月10日）開始，午後對流仍持續出現，不過整體風向偏東北風，因此降雨熱區將會轉移到北台灣，其它地區則是多雲到晴，午後有局部短暫陣雨的情況。明日各地氣溫部分，全台各縣市高溫落在攝氏30至32度，低溫則落在攝氏26至27度。
此外，位於台灣東方的熱帶性低氣壓，目前仍持續發展，預計今晚就會生成今年第13號颱風「鴛鴦」（國際命名：Yun-yeung，香港提供），未來路徑朝北北東移動，對台灣暫時沒有影響；至於較長期的天氣動態，黃恩鴻表示，未來暫時還沒有熱帶系統發展的跡象，預期颱風的生成會開始趨緩。