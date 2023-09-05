桃園八德第一間藏壽司！開幕「整單9折」 爭鮮x阿辰師抽iPhone
住在桃園八德的民眾有口福了！藏壽司將在興豐路開設該區第一間藏壽司，9月12日開幕完成指定任務可享「整單9折」優惠，秋季新品開吃「燒霜長鰭鮪魚佐和風洋蔥、蟹風味棒天婦羅佐甜醬油握壽司、昆布漬鰈魚」。而爭鮮x阿辰師聯名6款歐式風味新菜，大啖「油漬番茄翼板牛、義式羅勒干貝、香檸天使紅蝦」等美味，還有抽獎iPhone 15 Pro活動。
記者蕭涵云/台北報導
藏壽司繼「桃園大興西店」插旗桃園後，再度開設「八德興豐路店」，成為八德區第一間藏壽司，桃園的第七間分店。歡慶開幕祭出優惠活動，9月12日至9月25日，凡參加社群活動的藏友，即可享有用餐「整單9折」超值優惠。
迎接秋季新菜，「秋賞鮮味」推出「燒霜長鰭鮪魚佐和風洋蔥、蟹風味棒天婦羅佐甜醬油握壽司、昆布漬鰈魚」3款藏壽司獨家料理，全台一同於9月12日開吃。
藏壽司這次還推出限定區域的「藏壽司超集有趣」集章活動，即日起至10月31日，到藏壽司桃園、台中、高雄區域分店，單筆消費600元，即可獲得一枚印章；集滿含指定店鋪的5個不同分店印章，即可兌換指定店鋪的「500元商品抵用券」乙張，全台限量2,000份，數量有限換完為止。
另外，爭鮮餐飲集團聯名主廚「阿辰師」，即日起至11月5日推出6款「歐式風味」壽司，一次享受「無花果櫻桃鴨、香草柑橘松阪豬、油漬番茄翼板牛、義式羅勒干貝、香檸天使紅蝦、蒜香乳酪蝦」，於爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS全台門市限時販售。
9月爭鮮也推出「APP會員大進擊活動」優惠活動，即日起至9月30日，至爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、爭鮮gogo、MAGiCTOUCH、定食8，單筆消費滿200元以上，即有機會抽中價值近4萬的「iPhone 15 Pro」。