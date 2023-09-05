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桃園八德第一間藏壽司！開幕「整單9折」　爭鮮x阿辰師抽iPhone

▲藏壽司9月12日開幕桃園「八德興豐路店」，完成指定任務可享「整單9折」優惠，開吃秋季新品。爭鮮x阿辰師也推聯名6款歐式風味新菜。（圖／藏壽司提供）
▲藏壽司9月12日開幕桃園「八德興豐路店」，完成指定任務可享「整單9折」優惠，開吃秋季新品。爭鮮x阿辰師也推聯名6款歐式風味新菜。（圖／藏壽司提供）

記者蕭涵云/台北報導

住在桃園八德的民眾有口福了！藏壽司將在興豐路開設該區第一間藏壽司，9月12日開幕完成指定任務可享「整單9折」優惠，秋季新品開吃「燒霜長鰭鮪魚佐和風洋蔥、蟹風味棒天婦羅佐甜醬油握壽司、昆布漬鰈魚」。而爭鮮x阿辰師聯名6款歐式風味新菜，大啖「油漬番茄翼板牛、義式羅勒干貝、香檸天使紅蝦」等美味，還有抽獎iPhone 15 Pro活動。

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藏壽司繼「桃園大興西店」插旗桃園後，再度開設「八德興豐路店」，成為八德區第一間藏壽司，桃園的第七間分店。歡慶開幕祭出優惠活動，9月12日至9月25日，凡參加社群活動的藏友，即可享有用餐「整單9折」超值優惠。

▲迴轉壽司2巨頭同搶蠟筆小新商機！藏壽司8月4日祭出蠟筆小新公仔吊飾、胸章、紙膠帶共13款聯名扭蛋，壽司郎則推出夏天必吃的「超元氣大補帖」新菜，拍照打卡就抽送蠟筆小新電影票招待券。（圖／藏壽司提供）
▲藏壽司即日起至9月26日，祭出聯名「蠟筆小新」公仔吊飾、胸章、紙膠帶共13款扭蛋。（圖／藏壽司提供）
迎接秋季新菜，「秋賞鮮味」推出「燒霜長鰭鮪魚佐和風洋蔥、蟹風味棒天婦羅佐甜醬油握壽司、昆布漬鰈魚」3款藏壽司獨家料理，全台一同於9月12日開吃。

藏壽司這次還推出限定區域的「藏壽司超集有趣」集章活動，即日起至10月31日，到藏壽司桃園、台中、高雄區域分店，單筆消費600元，即可獲得一枚印章；集滿含指定店鋪的5個不同分店印章，即可兌換指定店鋪的「500元商品抵用券」乙張，全台限量2,000份，數量有限換完為止。

▲迎接秋天，藏壽司推出「秋賞鮮味」3款新菜。（圖／藏壽司提供）
▲迎接秋天，藏壽司推出「秋賞鮮味」3款新菜。（圖／藏壽司提供）
另外，爭鮮餐飲集團聯名主廚「阿辰師」，即日起至11月5日推出6款「歐式風味」壽司，一次享受「無花果櫻桃鴨、香草柑橘松阪豬、油漬番茄翼板牛、義式羅勒干貝、香檸天使紅蝦、蒜香乳酪蝦」，於爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS全台門市限時販售。

▲爭鮮x阿辰師開吃6款「歐式風味」壽司新菜，搭配「APP會員大進擊活動」抽iPhone 15 Pro。（圖／爭鮮餐飲集團提供）
▲爭鮮x阿辰師開吃6款「歐式風味」壽司新菜，搭配「APP會員大進擊活動」抽iPhone 15 Pro。（圖／爭鮮餐飲集團提供）
9月爭鮮也推出「APP會員大進擊活動」優惠活動，即日起至9月30日，至爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、爭鮮gogo、MAGiCTOUCH、定食8，單筆消費滿200元以上，即有機會抽中價值近4萬的「iPhone 15 Pro」。


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