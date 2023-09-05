侯友宜拋65歲以上健保免費 陳建仁：非首創、需要研議
國民黨總統參選人侯友宜今（5）日端出政策牛肉，承諾只要當選總統，65歲以上民眾以及55歲以上原住民，都享有排富全額補助健保；預計約有400萬名長者可享健保免費，經費預估約為160億元。對此行政院長陳建仁回應，65歲以上老人健保補助部分，實際上六都與部分縣市都已在實施，這並非首創，而侯友宜所提出的看法，認為需要相當的研議。
記者陳威叡／台北報導
對於侯友宜拋出健保補助政策，陳建仁說，政府對於老人健康的照顧一向不分藍綠，大家一起來努力，中央地方就是必須要合作，舉例來說，65歲以上老人健保補助部分，實際上六都與部分縣市都已經在實施，所以這並不是首創的情形，實際上藍綠的縣市都已經在進行。
陳建仁說明，政府對於老人健康的照顧，還有生活的照顧一向不遺餘力，明年政府編列社會福利預算就高達到7900多億元，這個目的就是要提供更好的社會福利的照顧，給各個年齡層的人；另在健康照護與長照部分，也是提供老人最好的服務，所以中央跟地方要一起來合作。
陳建仁說，侯友宜提出來的看法，認為政府需要相當的研議，他會請衛福部就遵守財政紀律，不要壓縮到弱勢團體的衛生福利照顧的經費，再來研議怎麼樣使得老人照顧經費、健保經費能夠得到比較好的運用。
陳建仁表示，望每一位老人都能夠長長久久活到老，健健康康地能夠過晚年，既能夠享受到健康福祉與長照福祉外，也希望政府能夠來協助老人在經濟生活上有所照顧。