萬豪酒店吃「阿三肉圓」！台味雙人下午茶1880元 美福重現歌廳秀
堪稱史上「最台」的下午茶！台北萬豪酒店一樓Lobby Lounge 即日起至10月31日止，推出「寶島食光·台味午茶」雙人下午茶，集結北中南經典小吃端上桌，台式鹹酥雞、懷舊擔擔麵，還有人氣名店彰化阿三肉圓與國民飲料珍珠奶茶。另有大甲芋頭、檸檬愛玉、手工芋圓等元素，巧妙融合法芙娜巧克力、法國百年巧克力Cacao Barry等高檔食材打製成復刻版甜點，「寶島食光·台味午茶」每套1880元+10%。另外，台北美福大飯店則是將早年的歌廳秀搬進飯店，每桌十位，售價3萬2,800元+10%。
記者葉盛耀/綜合報導
台北萬豪酒店一樓大廳Lobby Lounge推出全新台味下午茶，主廚以台灣經典小吃為靈感，嚴選在地食材入饌，推出八款精緻甜點與三款台式傳統小吃。像是復刻版甜點包含孩提時代共同回憶的「虎皮蛋糕」，以及將濃醇黑糖加入法國Cacao Barry巧克力及爽脆青蘋果丁製成的「青蘋果黑糖糕」、外型吸睛的「芋頭泡芙」有爆漿芋泥內餡以台灣大甲芋頭丁、芋頭泥等。還有樣堪稱國民點心的「檸檬愛玉」，外型是愛玉，但其實是西式口味甜點。
鹹食更是此次下午茶的大亮點，竟然有超人氣排隊名店彰化「阿三肉圓」，使用台灣現宰溫體豬後腿肉、香菇、鴨蛋等精選台灣在地的食材，清蒸過淋上靈魂醬汁美味上桌。也有國民小吃「台式鹹酥雞」使用台灣雞胸肉、魷魚先以獨家秘方先醃後包裹地瓜粉酥炸，鎖住雞肉肉汁及香氣。「台式擔擔麵」以豬大骨和蔬菜為基底熬煮的清爽湯頭，油麵加入甜美鮮蝦、雞蛋、海瑞槓丸、清爽銀芽及韭菜，淋上些許肉燥提味，鹹香四溢。
台北美福大飯店也有十足的台灣味活動，將曾經風靡全台的歌廳秀搬進飯店內。預計10月4日晚間原音重現，當晚可欣賞情歌天后「龍千玉」、金曲哥王「翁立友」等實力派藝人精彩表演。舞台上星光熠熠，一首首懷念金曲，華麗的禮服及舞群，展現早期秀場風華，回味著經典曲目。
當年的經典滋味也需復刻出，像是迎賓飲品提供清甜風味的荔枝開胃飲，再端上「緬懷淘趣風華現」的精選六小品，包含香辣雞翅、烤香腸、香滷豆乾等。主菜前的沙拉以纖食沙拉棒呈現，濃湯與餐包也不可少，風味升級特別搭配松露入菜推出「松露蘑菇濃湯佐奶油餐包」。主菜則推出當年歌廳必點菜色之一「黑胡椒牛排」，台北美福選用厚切美國鮮牛，以爐烤方式鎖住肉汁，粉嫩牛肉脂味香濃，搭配傳統的胡椒醬。餐點最後更有滿滿回憶感的「甜筒冰淇淋香蕉船」。2023美福歌廳秀，每桌十位，售價3萬2,800元+10%。