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國民黨傳將提名鍾小平　吳沛憶不敢大意「衝刺到最後一刻」

▲吳沛憶出席賴清德競選總統台北市競選總部授證典禮。（圖／記者陳佩君攝，2023.09.05）
▲吳沛憶出席賴清德競選總統台北市競選總部授證典禮。（圖／記者陳佩君攝，2023.09.05）

記者陳佩君／台北報導

國民黨台北市第五選區（中正、萬華）立委選舉提名，傳出將提名議員鍾小平參選，未料，議員應曉薇下午發聲明，宣布已向黨中央報備正式參選中正萬華區立委。對此，民進黨立委參選人吳沛憶今（5）日表示，不管國民黨會提名誰，在基層實力仍非常堅強，她不敢大意，而中正萬華應作為世代交替的示範區，相信以過去在基層的歷練、決心，一定能夠打敗對手。

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吳沛憶今天下午出席賴清德競選總統台北市競選總部授證典禮，針對中正萬華選情，吳沛憶表示，她從5月開始就全面啟動空陸戰，「一開始就非常努力」，同時她抱持勢在必得決心，接下來會與青年世代戰友，如立委參選人苗博雅、吳崢發表聯合政見，告訴外界「從太陽花世代到現在，年輕世代在基層深耕，經過民意淬煉，有更好的國會問政能力、更加有國際觀」。

媒體詢問，看到市議員應曉薇突然報備參選，是否覺得藍營自亂陣腳？吳沛憶回應，她的訴求是，中正萬華應作為世代交替的示範區，之前有無黨籍立委林昶佐，現在她是30世代要爭取進入立法院，而國民黨初選過程不公開、引發爭議，至今即便聽說有提名人選，還是有一些變數。

吳沛憶認為，不管國民黨會提名誰，在基層實力仍非常堅強，她完全不敢大意、鬆懈，會衝刺到最後一刻。

至於視鍾小平還是應曉薇為競爭對手？吳沛憶提到，每個對手都非常堅強，她會深根基層、串連年輕世代，相信以過去在基層的歷練、決心，一定能夠打敗對手。

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