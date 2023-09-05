超思進口蛋爭議延燒！陳吉仲喊「提告」釀網路負面聲量飆升

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直到8月底，先有媒體報導指出專案進口雞蛋已超過1.4億顆，其中政府補貼價差近5.7億，隨後在野黨連日引述報導質疑相關議題，抨擊補貼超思進口雞蛋有圖利疑慮，負面聲量開始醞釀。而陳吉仲9月2日首度提出，不排除對「不實訊息」提告後，當天負面聲量衝上超過6千則，隔天更繼續增加來到10687則巔峰，是年初負面聲量高峰的將近2倍，顯示陳吉仲「不忍了喊告」，以及背書超思，強調其資金調度實力堅強，絕非一人公司等，直接引發網友眾怒。
綜觀最近一周以來，網路上有關陳吉仲與農業部的相關留言，透過風向分析調查發現，陳吉仲喊告一事引發網友熱議，其中，有高達21％相關留言都認為「陳吉仲要提告就快點告」佔比最高，13％留言質疑「為什麼超思是一人公司？」，12％網友諷刺表示「支持陳吉仲提告」，還有9％網友認為「不該再讓民進黨繼續執政」，9％網友批評「垃圾政府」等相關詞彙，8％網友指出「政府只會告人」等語，8％留言質疑政府「圖利」特定廠商，還有7％點出「農業部一直亂撒幣、亂補助」，6％網友質疑專案進口雞蛋流程有「不公開透明」的疑慮，6％網友援引疫苗採購爭議來諷刺指，合約資料恐怕也要「保密30年」。