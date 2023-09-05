才爆有「死亡筆記本」　邱毅再指：拿過郭台銘好處的人罵他最兇

超思進口蛋爭議延燒！陳吉仲喊「提告」釀網路負面聲量飆升

▲根據最新的網路投票結果顯示，陳吉仲與農業部的網路輿情負面聲量遠遠超過正面聲量（圖／記者許若茵攝，2023.08.01）
▲根據最新的網路投票結果顯示，陳吉仲與農業部的網路輿情負面聲量遠遠超過正面聲量（圖／記者許若茵攝，2023.08.01）

政治中心/綜合報導

年初受氣候變化、禽流感等因素影響，台灣一度出現缺蛋情形，為補足缺口，農委會從3月起執行專案進口雞蛋計畫，不過其中一家資本額僅50萬元的進口蛋貿易商「超思」，卻被質疑竟能拿下1.75億元補貼，隨著爭議延燒，農業部部長陳吉仲也出面表示，將對不實指控提告；而根據最新數據顯示，陳吉仲與農業部的網路輿情負面聲量遠遠超過正面聲量，前者佔84％，後者只有16％，網路好感度（P／N值）僅0.18，就算是在爭議性高的政治人物當中，其好感度低落的程度也是相當罕見。

我是廣告 請繼續往下閱讀
TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年1月1日至9月3日之間的網路輿情聲量數據，結果發現，今年年初雞蛋漲價又缺蛋，使陳吉仲及農業部的負面聲量飆增，從2、3月開始頻頻創造負面聲量高峰，一度達到單日超過5100則負面聲量，隨後陳吉仲雖偶爾因新聞事件獲得輿論關注，但受關注度都不如年初缺蛋時「熱烈」。

直到8月底，先有媒體報導指出專案進口雞蛋已超過1.4億顆，其中政府補貼價差近5.7億，隨後在野黨連日引述報導質疑相關議題，抨擊補貼超思進口雞蛋有圖利疑慮，負面聲量開始醞釀。而陳吉仲9月2日首度提出，不排除對「不實訊息」提告後，當天負面聲量衝上超過6千則，隔天更繼續增加來到10687則巔峰，是年初負面聲量高峰的將近2倍，顯示陳吉仲「不忍了喊告」，以及背書超思，強調其資金調度實力堅強，絕非一人公司等，直接引發網友眾怒。

綜觀最近一周以來，網路上有關陳吉仲與農業部的相關留言，透過風向分析調查發現，陳吉仲喊告一事引發網友熱議，其中，有高達21％相關留言都認為「陳吉仲要提告就快點告」佔比最高，13％留言質疑「為什麼超思是一人公司？」，12％網友諷刺表示「支持陳吉仲提告」，還有9％網友認為「不該再讓民進黨繼續執政」，9％網友批評「垃圾政府」等相關詞彙，8％網友指出「政府只會告人」等語，8％留言質疑政府「圖利」特定廠商，還有7％點出「農業部一直亂撒幣、亂補助」，6％網友質疑專案進口雞蛋流程有「不公開透明」的疑慮，6％網友援引疫苗採購爭議來諷刺指，合約資料恐怕也要「保密30年」。

「超思」惹砲火！陳吉仲曝便宜雞蛋來歷　怒批在野黨「編故事」

巷仔內／超思成高登2.0！在野黨狂炸「蛋」　政府恐再無救火隊

超思進口蛋爭議　凌濤喊話農業部：公開採購合約、幕後股東

超思老闆在蛋界有名號！前立委痛批藍營抹黑：以後哪有台商敢幫忙

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞