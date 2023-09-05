嘉義新港規模5.5地震超晃！氣象局揭原因：不排除有規模4以上餘震
今（5）日傍晚5時30分，嘉義縣新港鄉發生芮氏規模5.5地震，震央在嘉義縣政府東北方13.2公里處，深度8.5公里，屬於極淺層地震，中央氣象局地震預報中心表示，本起地震推測是「歐亞大陸板塊」和「菲律賓海板塊」擠壓，震波從東部傳到西部，由於深度較淺，對於地表的民眾較有感。
記者張志浩/綜合報導
地震預報中心表示說明，目前看來，這起芮氏規模5.5地震可能是新地震序列中的「主震」，不排除2週內會有芮氏規模4到4.5餘震持續會發生，且深度可能都會比較淺。此外，嘉義地區在8月16日、8月26日以及8月底都曾發生芮氏規模3.8至4.5地震，由於長時間沒有發生比較大密集地震，後續餘震情況要密切觀察。
此外，嘉義地區在8月31日下午12時49分至12時50分，曾在短短1分鐘內，在民雄鄉和新港鄉就接連發生3起地震，芮氏規模分別是4.5、3.7、3.4，當時地震預報中心表示，上述地震主要是8月19日和26日這2起地震的餘震，規模都不大，算是正常釋放能量，該區過去地震較少，有小的地震並非完全是壞消息。
地震預報中心也補充，這片地區前一次出現頻繁地震，已經要追溯到921地震後，近幾年地震數不多，所以有幾次小規模地震其實也算是好事，有助能量慢慢釋放，不過今日出現芮氏規模5.5地震，確實需要多加留意後續狀況。