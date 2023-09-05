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超極端！60多歲男登革熱發病同日就死亡　醫驚：36年來少見

▲台灣登革熱疫情持續升溫，今（5）日疾管署公布一例病程極端的個案。（圖／北市衛生局提供）
▲台灣登革熱疫情持續升溫，今（5）日疾管署公布一例病程極端的個案。（圖／北市衛生局提供）

記者林志怡／台北報導

疾管署今（5）日於疫報記者會公布一例發病當日死亡的登革熱個案，且出現警示症狀前，經快篩均為陰性。衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，這次的個案是非常極端、特殊的情況，民眾不需要因此感到恐慌，但對於本身情況特殊的病患，如果家屬真的有疑慮，也可以考慮尋求大醫院的檢查。

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針對此一個案，疾管署防疫醫師鄔豪欣說明，該位死亡個案為台南60多歲男性，有肝炎病史，自理能力不佳、日常生活需要家人協助與照顧，住院前10天有出現虛弱情況，雖有就醫，但沒有典型登革熱症狀，且經快篩呈現陰性，出現典型症狀如發燒、意識不清再就醫，經採檢出現陽性，個案也於當天死亡。

中醫大兒童醫院兒童感染科主任黃高彬表示，同一個疾病表現在不同個案時，展現出來的症狀也會非常不同，但這樣當日死亡的個案並非通案，即使放眼台灣自76年以來的登革熱防治歷程來看，依然是非常特殊、非常極端的情況，且在沒有檢查出來的情況下，醫師也無法進一步處理。

黃高彬解釋，並不是每個登革熱患者都會出現發燒情況，但若沒有發燒、也沒有疹子，臨床上確實很難診斷，加上有些病患本來身體狀況就比較虛弱，即使患病也很難說出有什麼特別不舒服的情況，未來醫師可以多注意這樣的可能性，但想救回這樣的極端個案仍屬困難。

若家中有身體狀況不佳、又有登革熱患病疑慮的病患，黃高彬說，民眾可以考率稍微提高回診頻率，或是與醫師討論、轉往大醫院進行檢查，一般診所可能只有 NS1 快篩，但大醫院評估有疑慮時，可以進行IgM、IgG抗體檢測，透過較完備的檢查，抓出疾病的機率也會高一些。

此外，黃高彬提醒，雖然這次個案在一開始快篩都是陰性，但實在屬於非常極端的情況，民眾不用因此質疑快篩準確性，只是真的有疑慮的情況下，可以考慮尋求大醫院的協助。

針對登革熱典型症狀，疾管署表示，登革熱從輕微或不明顯的症狀，到發燒、出疹的典型登革熱，或出現嚴重出血、嚴重器官損傷的重症都有可能，典型登革熱的症狀通常以突發性的高燒（≧38℃）、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等表現，重症卻沒有及時就醫或治療，死亡率可以高達20%以上。

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