新港17:30規模5.5地震！「21天內已4震」　嘉義人嚇：梅山斷層嗎

我是廣告 請繼續往下閱讀
在嘉義最大的臉書社團《嘉義綠豆大小事》上，也有不少民眾紛紛上網回報「超大超久剛好在煮菜，嚇死娘娘了」、「好大的地震嚇死人了」、「上、下又左、右的，真的很震！」、「先搖才過5~6秒才警報」、超級大的，跑都來不及勒」。
翻看近期紀錄，發現近期嘉義周邊分別在8月16日發生 規模4.0地震、8月26日發生規模3.8地震、7月31日發生規模4.5地震、再來是今（5）日規模5.5地震，21天內已經發生4次地震。這讓一些在地人擔憂喊：「會不會是梅山斷層」。
針對外界今（5）日規模5.5地震與梅山斷層有關的擔憂，經濟部中央地質調查所官員也表示，因地震附近主要以梅山斷層為主，有機會是梅山斷層能量釋放，但仍須視震央的確切位置才能判定。
地震預報中心也說明，目前看來，這起芮氏規模5.5地震可能是新地震序列中的「主震」，不排除2週內會有芮氏規模4到4.5餘震持續會發生，且深度可能都會比較淺。此外，嘉義地區在8月16日、8月26日以及8月底都曾發生芮氏規模3.8至4.5地震，由於長時間沒有發生比較大密集地震，後續餘震情況要密切觀察。
地震預報中心補充，這片地區前一次出現頻繁地震，已經要追溯到921地震後，近幾年地震數不多，所以有幾次小規模地震其實也算是好事，有助能量慢慢釋放，不過今日出現芮氏規模5.5地震，確實需要多加留意後續狀況。
📍梅山斷層小檔案
據經濟部中央地質調查所資料顯示，梅山斷層為右移斷層，呈東北東走向，由嘉義縣梅山鄉梅南村向西延伸至民雄鄉東湖村，長約13公里，是1906年梅山地震（規模7.1）所造成的地震斷層。