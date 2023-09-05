馬來西亞首相安華出席峰會　盼強化東協中心地位

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安華（Anwar Ibrahim）率大馬代表團出席從今天起在雅加達舉行的第43屆東協領袖峰會。安華伉儷與代表團成員昨天下午抵達印尼。
安華在臉書表示，東南亞國家協會（ASEAN）平台鼓勵和平與穩定，共同面對區域地緣政治的多元化挑戰。馬來西亞參與東協領袖峰會，將進一步鞏固強化東協在印太區域的中心地位。
對於安華出席東協峰會，馬來西亞華研智庫委員藍中華認為，與前兩任首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）與依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）著重內政相較，安華政府更著重外交參與，由於掌握馬來西亞國會至少2/3多數席次，賦予安華有更多能力關注外交課題。
藍中華指出，出席東協峰會雖不會有特別重大的外交突破，但這是安華首度站在東協峰會的區域政治舞台上代表馬來西亞發言，對爭取大馬獲區域與東協國家認同和支持是一個很好的機會。
他認為，雖然馬來西亞外交政策有一貫的連續性，多半繼續貫徹前任政府制定規劃立場，不會特別扭轉或改變，但如再透過其他國家外交支持並帶入內政，這對安華來說是一個幫助的力量。
第43屆東協領袖峰會從5日到7日舉行，這也是安華首次與澳洲、中國、日本、印度、韓國、美國及加拿大，這7個東協對話夥伴參與峰會。
馬來西亞外交部長贊比里（Zambry Abdul Kadir）3日召開記者會說，安華5日會出席第43屆東協峰會、東協印度洋太平洋論壇（AIPF）開幕。6日出席第26屆東協與中國峰會、第24屆東協與韓國峰會、第26屆東協與日本峰會、第26屆東協與中日韓峰會（APT）、第11屆東協與美國峰會及東協與加拿大峰會。7日出席第20屆東協與印度峰會、第18屆東亞峰會、第3屆東協與澳洲峰會、第13屆東協與聯合國峰會。
根據大馬媒體報導，安華於峰會期間預定出席11項雙邊會談，會晤韓國總統尹錫悅、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）、日本首相岸田文雄、柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）、印度總理莫迪（Narendra Modi）等人。（編輯：陳惠珍）1120905