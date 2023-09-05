產業升級！加工區處到大發工業區辦組織改造說明會

經濟部加工出口區管理處與經濟部工業局於今(5)日下午，在高雄市大寮區，大發工業區服務中心會議廳，舉辦加工出口區管理處與工業局組織改造說明會，讓工業區廠商瞭解組織改造的情形。
記者黃守作／高雄報導
加工出口區管理處與工業局組織改造說明會，是由加工出口區管理處處長楊伯耕與工業局工業區組組長曾琡芬共同主持，林園工業區服務中心主任黃成龍、大發工業區服務中心主任黃宇斌、工業區總會副總會長許正雲、南部工業區理事長聯誼會會長鄭丞焜、大發工業區廠商協進會理事長劉正光等人，以及林園、大發等工業區業者代表與會。
加工出口區管理處處長楊伯耕表示，經濟部組織法修正案歷經十餘年推動，於今(112)年5月16日於立法院三讀通過，為宣示新機關成立，經濟部及所屬機關將於今年9月26日舉辦新機關揭牌儀式。
楊伯耕說，組織改造後，加工出口區管理處改為經濟部產業園區管理局，經濟部工業局改為經濟部產業發展署。
工業局工業區組組長曾琡芬指出，經濟部工業局改制為產業發展署，兼具政策規劃、業務執行兩功能，工業局在改制為產業發展署後，將有三大重點工作，包括，繼續加強產業服務、加強傳產低碳化、智慧化跟上科技業參與國際供應鏈腳，以大帶小帶動整體供應鏈低碳化提升台灣產業競爭力，以及加強國際鏈結，打造優質產業環境、擴大國際參與。
而工業區組與加工出口區管理處合併，新名稱為經濟部產業園區管理局，工業區隨之更名，例如林園產業園區服務中心、大發產業園區服務中心。
業者代表在會中也提出建言及意見交流，楊伯耕採即問即答的方式，當場有效率的回答，並感謝與會廠協會理事長與服務中心主任與會。