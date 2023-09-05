蔣萬安「前瞻治水掛0」水淹總統府 營建署曝數據！揪禍首是樹根
台北市博愛特區、總統府、北一女周遭，只要一下大雨就淹水！報載北市府官員放話，批評蔡政府前瞻治水2500億元預算，「台北市0元補助」，市府只好自籌上百億元經費，提升雨水下水道排水標準至88.8毫米。但營建署今（5）澄清，強調「過去在大台北地區治水經費約1801.47億元」，達200年防洪頻率保護標準，而博愛特區周邊淹水原因，「是水溝遭樹根破壞及溝寬不足」導致。
記者徐銘穗/綜合報導
營建署今（5）發聲明，指出報載有關台北市中央補助治水預算不足，營建署表示政府過去在大台北地區治水經費約1801.47億元，陸續完成台北防洪一至三期、基隆河治理等防洪工程，達成200年防洪頻率保護標準。
至於都市排水系統，營建署表示，中央對地方政府的補助均依財力分級，依照財政部的統計資料，台北市統籌分配稅款2015年以後都在16%左右，統籌分配稅款臺北市已是全國最高，將雨水下水道保護標準達到78.8mm/hr。
此外，至2022年底雨水下水道實施率97.81%，已是全國治水保護標準的最高標準，顯示台北市的雨水下水道建設已有相當完善成效。前瞻計畫主要是補助財力不足的縣市推動系統性治水建設，以促進區域均衡發展。
營建署說，惟近年來因為氣候變遷，短延時強降雨的發生機率逐漸增加，已是全國乃至於全球的重要議題，沒有人是局外人，中央會與台北市政府共同合作研議改善。
至於總統府、北一女周邊淹水問題。營建署指出，據了解是因水溝遭樹根破壞及溝寬不足，台北市政府已擬訂改善方案，預計9月底可完成。