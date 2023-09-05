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直擊《假面女郎》NANA全身刺青！露臉7分鐘快閃　子瑜閨密也在場

▲《假面女郎》女主角NANA出席品牌活動，全身刺青成為亮點。（圖／記者林調遜攝）
▲《假面女郎》女主角NANA出席品牌活動，全身刺青成為亮點。（圖／記者林調遜攝）

記者陳雅蘭/台北報導

韓劇《假面女郎》熱播中，劇中飾演女主角「金貌美」整形後的NANA（林珍兒），今（5）日受邀出席台北的時尚品牌記者會，她穿著平口貼身連身裙登場，從肩膀到腳踝的刺青大方全露，令攝影記者閃光燈不斷；同場活動還有TWICE成員子瑜的好姊妹莊錠欣、從選秀節目《原子少年》發跡的Ozone等人。

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▲NANA出席品牌活動。（圖／記者林調遜攝）
▲▼NANA親民與全場揮手致意。（圖／記者林調遜攝）
▲NANA出席品牌活動。（圖／記者林調遜攝）
 
NANA主演的韓劇《假面女郎》深受全球喜愛，但劇中的NANA身上沒有刺青，可是戲外的NANA全身布滿各種圖紋，外界懷疑刺青真偽時，NANA親自證實刺青是真的，舉動只是為了抒發情緒和壓力，「刺青當時的心理狀態不太好，這是我表達情感的方式，刺青是我紓解情感的唯一方法」，後來因為媽媽不喜歡，NANA才決定消除。

事後韓媒報導指出，NANA刺青時正在拍攝《假面女郎》，某天她突然帶著全身刺青到片場，因為不連戲的關係，工作人員必須以化妝方式蓋掉刺青，記者直言NANA的行為造成劇組困擾，痛批「非常不負責任」。

▲NANA被韓媒爆出，拍攝《假面女郎》時，拍到一半跑去全身刺青，導致化妝師必須幫她蓋掉身上刺青，遭批「不負責任」。（圖 / Netflix提供）
▲NANA在《假面女郎》中沒有刺青。（圖 / Netflix）
NANA今受邀出席活動，全身刺青還在，她不在意刺青帶來的負面新聞，穿上粉色平口連身裙現身華山1914文化創意產業園區，她一出場就引起全場熱烈尖叫，NANA對此擺出許多姿勢，滿足媒體、粉絲的拍攝要求，她也表示很久沒來台灣，今天有看到熟悉的粉絲面孔，直言在大家身上得到力量，「如果有機會的話，希望可以再來台北」。

事實上，NANA因為久違來台，又是近期當紅的主人公，活動開始前就有許多媒體、粉絲提早到場卡位，頂著炎熱氣候也要紀錄NANA的風采，但記者會延遲快10分鐘才開場，壓縮到整體活動時間，NANA直至下午4點36分才現身、43分離場，總計亮相僅有7分鐘，品牌事後直接取消NANA原定的平面聯訪，但根據了解，NANA明天才會離台，應有充裕時間做訪問。

NANA是女團After School的成員，也與隊友組過分隊「橙子焦糖」，2團曾紅極一時，是不少K-POP迷熟知的南韓女團。NANA有著姣好臉蛋跟完美比例的身材，她2013年首次入榜美國電影評論網站《TC Candler》舉辦的「世界百大美女」排行榜第二名，評審震驚表示：「從1999年以來，就沒有人像她一樣首度入榜就登上如此高排名！」結果隔年NANA再次入榜就榮登第一，2015年再次奪得第一名，蟬聯2年冠軍，美貌不在話下。

▲NANA出席品牌活動。（圖／記者林調遜攝）
▲▼NANA日前因為刺青的關係，引起韓網討論。（圖／記者林調遜、陳雅蘭攝）
▲NANA出席品牌活動。（圖／記者林調遜攝）
 
▲NANA出席品牌活動。（圖／記者林調遜攝）
 
▲NANA出席品牌活動。（圖／記者林調遜攝）
 
▲莊錠欣出席品牌活動。（圖／記者林調遜攝）
▲▼莊錠欣（上）跟Ozone（下）也是座上賓。（圖／記者林調遜攝）
▲Ozone出席品牌活動。（圖／記者林調遜攝）
 

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