直擊《假面女郎》NANA全身刺青！露臉7分鐘快閃　子瑜閨密也在場

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事後韓媒報導指出，NANA刺青時正在拍攝《假面女郎》，某天她突然帶著全身刺青到片場，因為不連戲的關係，工作人員必須以化妝方式蓋掉刺青，記者直言NANA的行為造成劇組困擾，痛批「非常不負責任」。
NANA今受邀出席活動，全身刺青還在，她不在意刺青帶來的負面新聞，穿上粉色平口連身裙現身華山1914文化創意產業園區，她一出場就引起全場熱烈尖叫，NANA對此擺出許多姿勢，滿足媒體、粉絲的拍攝要求，她也表示很久沒來台灣，今天有看到熟悉的粉絲面孔，直言在大家身上得到力量，「如果有機會的話，希望可以再來台北」。
事實上，NANA因為久違來台，又是近期當紅的主人公，活動開始前就有許多媒體、粉絲提早到場卡位，頂著炎熱氣候也要紀錄NANA的風采，但記者會延遲快10分鐘才開場，壓縮到整體活動時間，NANA直至下午4點36分才現身、43分離場，總計亮相僅有7分鐘，品牌事後直接取消NANA原定的平面聯訪，但根據了解，NANA明天才會離台，應有充裕時間做訪問。
NANA是女團After School的成員，也與隊友組過分隊「橙子焦糖」，2團曾紅極一時，是不少K-POP迷熟知的南韓女團。NANA有著姣好臉蛋跟完美比例的身材，她2013年首次入榜美國電影評論網站《TC Candler》舉辦的「世界百大美女」排行榜第二名，評審震驚表示：「從1999年以來，就沒有人像她一樣首度入榜就登上如此高排名！」結果隔年NANA再次入榜就榮登第一，2015年再次奪得第一名，蟬聯2年冠軍，美貌不在話下。