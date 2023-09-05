中華職棒／林秉聖事件翻版！阿Q命名由來大解密 統一標哥說分明
最近台灣體壇因林秉聖上演的雙約案吵得沸沸揚揚，其實在31年前中華職棒就發生類似的事情，統一獅的洋將「阿Q」(José Canó) 來台灣時，曾與三商虎及統一獅都簽了合約，這件事在當時也演得轟轟烈烈，統一獅球團部課長「標哥」何信標表示：「依合約精神統一是站得住腳，所以他如願加盟統一」。
運動中心/綜合報導
阿Q在墨西哥聯盟連續三年都有十勝以上戰績，因此成為中職多隊鎖定的目標，可惜加盟統一獅之後表現不盡理想，僅有1勝3敗，防禦率6.26不及格成績，但統一還是願意給他機會，隔年表現大躍進，投出6勝4敗防禦率2.85，甚至一舉奪下最佳進步獎，但後來聯盟修改規則，最佳進步獎未來將只頒發給本土球員，因此他也是唯一一位洋將得主。
阿Q的本名叫José Canó，名字裡面完全沒有Q，至於為什麼叫阿Q？標哥解釋：「因為當時阿Q桶麵剛好上市，所以就把這項產品的名稱掛在這位洋投手身上，看台上也配合他做一些活動，只要他贏球就送阿Q桶麵，在當時也造成的一個話題，可惜他出賽贏球場次比較少，所以泡麵都送不出去」。
另外標哥也補充：「阿Q是一名非常溫和的選手，不容易動怒，他的兒子也非常可愛，跟我們都玩在一起」，阿Q的兒子大有來頭，就是王建民在洋基的隊友Robinson Cano。
離開統一獅之後，阿Q在1998年重返中職，加盟味全龍隊，也將譯名改為「強龍」，兩年一共為味全龍隊貢獻15勝。
（參考資料：職棒話當年）