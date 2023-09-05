嘉義新港地震！高鐵2班車暫時停車　台鐵「花壇=善化」慢速行駛

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🟡台鐵
台鐵表示，花壇=善化間按4級地震規定辦理。
根據台鐵規定，若監測出現4級、5弱地震，第一趟列車要以時速30公里慢行，第二趟列車起，提速至60公里慢行，並待工、電單位派員巡查後，路線無礙將可恢復原速度；若有3級地震，第一趟列車須以時速60公里慢行，檢視路線，無異狀後，第2趟列車起恢復原速行駛。
🟡高鐵
高鐵表示，受地震影響，啟動雲林至台南間地震告警。共有2班次營運列車（南下、北上各1班）於地震發生時暫時停車，以確保旅客安全。
台灣高鐵現已展開路線雙線巡檢，後續各車次列車將在確認安全無虞後，逐步提速恢復正常運轉。此事件將造成部分列車延誤，敬請旅客見諒。
高鐵隨後補充，地震發生第一時間已成立緊急應變中心（EOC）進行地震應變，由於此次災害告警系統測得最大254gal的讀數，已達第3級警戒標準；依標準作業程序，立即安排軌道、電力及土木維修人員執行地面巡檢，將於確認設施及結構安全後，授權列車以注意進行方式（時速45公里）運轉，並持續檢測列車及軌道搖晃情形，後續將依時速70公里、120公里、170公里、230公里順序，漸進提升運轉速度，並逐步恢復正常運轉。
受此地震事件影響，導致部分車次列車有所延誤，影響旅客行程，高鐵公司已於各車站增派人力，協助引導，並提供麵包及飲用水，以加強服務旅客。
🟡公路
公路總局表示，第二、五區養護工程處已立即派員巡查轄管省道路況，如有災情將儘速公布資訊。經初步比對，公路總局表示，轄管道路於震度4級以上路線巡查中，轄區道路暫無災情。若有最新道路訊息，將即時公佈更新。
公路總局呼籲，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立的公路資訊看板（CMS）所提供之最新交通管制、防災資訊，多利用公路總局智慧化省道即時交通資訊服務網、幸福公路APP等服務，並掌握地震區域路況預為規劃行程因應。