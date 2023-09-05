面對在野猛攻進口蛋　超思公司打破沉默說清楚

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超思資本額雖低，但營運資金均由秦語喬家族内部調度支應，且均係自有資 金，並無任何外人資金；至於為何超思進口最多，聲明中也提到，農委會並未預設進口配額給任何一個貿易商或國家，只要在期限内滿足條件，農委會就會接受，但各國普遍大缺蛋，鄰近國家已無足夠蛋源調度，且時間倉促，能在短時間內尋獲，並敲定蛋源，為貿易商各憑本事，超思並不知道其他貿易商為誰及其進度動向。
至於被質疑穩賺不賠、以及收到一億多元的補助款，超思也說明，這是緊急專案，不是標案。進口貿易商的工作是為客戶在海外尋找到符合條件的貨物，並送回台灣交給客人。貨款自行預墊，貨若出狀況，檢驗不過就是通不了關整批銷毀或退運，全部貨款都由貿易商自行承擔，風險極大且難以掌控。進口蛋的關稅30%、營業稅5%及清關費用、管銷成本等支出由畜產會吸收，以解決蛋荒及穩定蛋價，所謂差額吸收是吸收這些費用，進口貿易商獲得的是貨款而非補助款。
而禁藥殘留問題，超思認為，禁藥殘留原因非常多，出口國雖有出具檢疫及無藥殘證明，仍難完全避免，國內蛋品亦會遇到此種情形，此次進口雞蛋部分國家有藥殘情形，超思也有一批檢驗出有極少數藥物殘留，以致三個貨櫃均遭銷燬，損失均自行承擔，其他已進入台灣的皆符合食藥署規定。
有關禽流感問題，巴西於6月27日發現首例家禽禽流感疫情，超思所引進之兩家農場並未發生任何疫情，且超思最後一批蛋是5月下旬生產，5月底離港，與其後發生之疫情毫無關連；超思再次強調，係依規定條件參與專案。當初只知道全力尋找蛋源，以紓解蛋荒，未料找到最多蛋源，現反成眾矢之的，遭外界誤解、公審，實令人痛心難過。