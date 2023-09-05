嘉義近半個月瘋狂地震！恐與「梅山斷層爆發」有關 氣象局回應了
據中央氣象局地震測報中心資料，今（5）日傍晚5時30分，嘉義縣新港鄉發生芮氏規模5.5地震，震央在嘉義縣政府東北方13.2公里處，深度8.5公里，屬於極淺層地震。而回顧近半個月，嘉義地區在8月16日、8月26日以及8月底都曾發生芮氏規模3.8至4.5級地震，讓不少民眾和學者擔憂可能與「梅山斷層」有關，氣象局也對此作出回應。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局地震預報中心代理主任吳健富指出，針對「梅山斷層」的議題，目前依據地調所最新研究資料，嘉義新港還並沒有在梅山斷層的範圍之內，針對外界學者的研究和推論，氣象局予與尊重，但詳細情況仍有待後續觀察，未來該地震的餘震情況才是現階段重點。
吳健富提及，嘉義新港在前一次有如此密集並有較大規模的地震，是921過後的1999年10月22日，當時有芮氏規模6.4的地震發生，後續頻繁出現芮氏規模4以上的餘震，由於長久未釋放能量，推估未來兩週內，嘉義附近區域不排除將有芮氏規模4至4.5的餘震出現，請民眾務必多加留意。
此外，嘉義區域歷史最大芮氏規模地震，據資料顯示是1906年的7.1級。而本次地震發生主因就是「歐亞大陸板塊」和「菲律賓海板塊」擠壓，能量從台灣東半部垂到西半部時，就很容易有淺層地震發生，也導致地表上的民眾較有感。