藍盈瑩演活《甄嬛傳》浣碧！12年後近況曝 身材太辣果郡王也後悔
2011年經典古裝劇《後宮甄嬛傳》擁有大票劇迷，至今都還有觀眾津津樂道地討論劇情。而在《甄嬛傳》飾演浣碧的女星藍盈瑩，雖然在劇中形象不討喜，但戲外卻是一名大美人，不僅擁有雪白肌膚及甜美臉蛋，魔鬼身材更是吸睛，讓許多粉絲忍不住笑喊：「果郡王看到都會後悔，當初沒有好好珍惜浣碧。」
記者賴禹妡／綜合報導
在《甄嬛傳》劇情中，浣碧為主角甄嬛的同父異母的妹妹，她作為甄嬛的貼身侍婢陪嫁入宮，早期待在甄嬛身邊謹慎妥貼，但後期為了接近心上人果郡王，個性逐漸變得自私扭曲，但即使如此，她對甄嬛的忠心與對果郡王的專情，仍讓她獲得不少觀眾的認同，雖然她最終如願嫁給果郡王，但果郡王自始至終都只心繫甄嬛一人。
而藍盈瑩就是因為飾演《甄嬛傳》中浣碧一角，瞬間打開知名度，她同年大學畢業後，也以第一名成績順利考入北京人民藝術劇院，她一邊演出話劇一邊接演戲劇，演技逐漸受到大眾認可，2017年更以都市醫療行業劇《外科風雲》獲得第8屆澳門國際電視節最佳女配角獎。
藍盈瑩平時也經常在社群平台分享日常生活，她下戲後就是一名外型姣好、身材火辣的女明星，也挑戰過帥氣俐落的短髮，無論什麼造型都美到不可思議，讓粉絲直言：「果郡王看到都會後悔，當初沒有好好珍惜浣碧。」而藍盈瑩現實生活中，2016年12月曾公開認愛男演員曹駿，但兩人卻在2019年10月因工作繁忙、聚少離多而退回朋友關係。