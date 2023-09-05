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領完股利落跑？外資連2月淨匯出逾3350億　金管會：基本面仍穩健

▲金管會最新統計，外資8月淨匯出58.087億美元，若加匯7月淨匯出47.018億美元，2個月合計淨匯出105.1億美元，折合新台幣超過3350億元。（示意圖／翻攝Pexels）
▲金管會最新統計，外資8月淨匯出58.087億美元，若加匯7月淨匯出47.018億美元，2個月合計淨匯出105.1億美元，折合新台幣超過3350億元。（示意圖／翻攝Pexels）

記者顏真真／台北報導

外資領完股利就落跑？根據金管會今（5）日公布最新統計，8月外資再淨匯出58.087億美元，為2011年以來單月第5大匯出紀錄，也是去年4月以來、17個月以來最大單月淨匯出金額。若加計7月淨匯出的47.018億美元，合計2個月下來外資淨匯出金額達105.1億美元，以今日收盤價31.895元計算。折合新台幣約3352.16億元。

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其實，今年上半年外資除4月有小幅淨匯出4.62億美元，其餘都是淨匯入。直到7月開始呈現淨匯出，7月單月淨匯出47.018億美元，8月再擴大淨匯出58.087億美元，這也是20110年以來單月第5大匯出紀錄。史上淨單月匯出最大量是在2020年3月淨匯出103.96億美元；第2大是2011年8月79.4億美元、第3大2022年3月淨匯出68.90億美元、第4大2019年8月淨匯出64.87億美元。

此外，金管會也公布今年前8月外資累計買超上市股票1452.38億元，累計賣超上櫃股票539.17億元，陸資累計賣超上市股票2.46億元、賣超上櫃股票0.8億元，合計前8月整體外資買超台股909.95億元。若單看8月，整體外資賣超台股力道高達1237.35億元，創今年單月新高。

金管會證期局官員指出，今年8月台股下跌511點或2.98%，主要是科技類股漲多修正，加上美國聯準會在全球央行年會釋出偏保守政策態度，還有中國發生房地產危機等，使得外資8月再度淨匯出並賣超台股。不過，今年前8月全球股市普遍上揚，台股在科技股供應鏈帶動下，整體外資累計仍呈淨匯入138.3億美元，而且累計買超台股逾900億元，顯示外資投資台股仍具有一定信心。

不僅如此，金管會統計，今年截至8月底止台股漲幅17.66%，相較日本漲幅25.00%、韓國漲幅14.30%、上海漲幅0.99%、新加坡跌幅0.55%、深圳跌幅5.43%、香港跌幅7.07%，台股表現優於韓國、上海、新加坡、深圳、香港，漲幅僅次於日本。

而今年截至8月底止，台股集中市場日均量2796億元，去年同期2616億元，增加約6.90%；同期間日本(增8.95%)、韓國（增4.49%）、上海（增8.08%）、香港（減12.62%）、新加坡（減14.40%）等亞洲其他主要市場日均量增減互見。

證期局官員還提到，外資今年到8月31日還是淨匯入，不必太擔心，今年前7月上市櫃公司累計營收達21.32兆元，為歷年同期第3高，截至今年7月底止台股本益比為16.8倍，現金殖利率達3.53%，加計股票股利為3.62%，台股殖利率在全球名列前段班，台股基本面依然穩健。

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