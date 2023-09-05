領完股利落跑？外資連2月淨匯出逾3350億　金管會：基本面仍穩健

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，金管會也公布今年前8月外資累計買超上市股票1452.38億元，累計賣超上櫃股票539.17億元，陸資累計賣超上市股票2.46億元、賣超上櫃股票0.8億元，合計前8月整體外資買超台股909.95億元。若單看8月，整體外資賣超台股力道高達1237.35億元，創今年單月新高。
金管會證期局官員指出，今年8月台股下跌511點或2.98%，主要是科技類股漲多修正，加上美國聯準會在全球央行年會釋出偏保守政策態度，還有中國發生房地產危機等，使得外資8月再度淨匯出並賣超台股。不過，今年前8月全球股市普遍上揚，台股在科技股供應鏈帶動下，整體外資累計仍呈淨匯入138.3億美元，而且累計買超台股逾900億元，顯示外資投資台股仍具有一定信心。
不僅如此，金管會統計，今年截至8月底止台股漲幅17.66%，相較日本漲幅25.00%、韓國漲幅14.30%、上海漲幅0.99%、新加坡跌幅0.55%、深圳跌幅5.43%、香港跌幅7.07%，台股表現優於韓國、上海、新加坡、深圳、香港，漲幅僅次於日本。
而今年截至8月底止，台股集中市場日均量2796億元，去年同期2616億元，增加約6.90%；同期間日本(增8.95%)、韓國（增4.49%）、上海（增8.08%）、香港（減12.62%）、新加坡（減14.40%）等亞洲其他主要市場日均量增減互見。
證期局官員還提到，外資今年到8月31日還是淨匯入，不必太擔心，今年前7月上市櫃公司累計營收達21.32兆元，為歷年同期第3高，截至今年7月底止台股本益比為16.8倍，現金殖利率達3.53%，加計股票股利為3.62%，台股殖利率在全球名列前段班，台股基本面依然穩健。