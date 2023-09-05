一晚要2.8萬元！東京高級飯店住宿價格飆漲　外國遊客增加成關鍵

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同樣位於東京都千代田區的東京帝國飯店，在6月時將一般客房的價格調漲約30%，在4至6月一季的平均每晚住宿價格接近6萬日圓（約台幣1萬3000元），遠高於疫情前、2019年3月的每晚3萬6045日圓。
報導指出，這些飯店平均房價之所以飆漲，除了因日本政府推出觀光振興方案造成國內需求提高外，訪日外國客大量回流也是原因之一。除此之外，由於日圓貶值的緣故，即使日本飯店漲價，對於海外遊客來說，受到的影響也有限。
東京帝國飯店社長定保英彌表示，「如果考慮到日圓貶值，房價還有上漲空間。」
據美國飯店業研究業者STR的數據顯示，今年1到6月，東京高價位飯店平均房價約為每晚4萬6133日圓，較2019年同期上漲約33%。而這也超過了紐約和倫敦以當地貨幣計算的飯店房價漲幅，紐約成長約16%至355美元，英國倫敦成長30%至289英鎊（364美元）。
由於日本於上月啟動福島核廢水排海計畫，外界憂慮可能會造成中國住宿客減少。但中國觀光客至今仍低於疫情前水準。到目前為止，東京飯店價格大漲主要是歐美遊客帶動。皇宮飯店在聲明中表示，他們的住客主要以歐美人士為主，核廢水並未帶來顯著影響。
日本國內連鎖飯店以往向來被視為比外國同業便宜，如今情勢不同了。東京麗思卡爾頓飯店（The Ritz-Carlton, Tokyo）每晚房價15萬5000日圓，但位於美國紐約中央公園附近的麗思卡爾頓飯店14萬5910日圓，雖然兩者要價超過10萬日圓，但仍可看出日美主要大城市的飯店房價差距已縮小。
另外，在東京旗艦的希爾頓飯店每晚房價7萬3000日圓，也高於紐約希爾頓曼哈頓中城飯店的每晚5萬2076日圓。希爾頓方面表示，東京都內飯店房價，跟海外同品牌飯店價格無關，是隨著東京都內住房需求出現波動。
日本各大飯店致力吸引富裕階層外國客訪日，據日本觀光廳的資料，在到訪期間支出100萬日圓以上的遊客在2019年佔了所有入境觀光客的1%，但在整體支出卻占了11.5%。因此日本政府希望在避免旅遊過度擁擠的情況下，靠吸引富裕觀光客，將觀光客支出能提高至15兆日圓。