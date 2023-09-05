使用中芯7奈米處理器！華為Mate 60 Pro引議　外媒：恐打美國耳光

蘋概雙王營運加溫！大立光8月營收月增30%　鴻海估Q3季增成長

▲蘋概股鴻海8月營收4128.39億元，月減12.02%，雖然單月營收下滑，但鴻海維持前次法說會展望，第三季營收估將季增。（圖／NOWnews資料照片）
▲蘋概股鴻海8月營收4128.39億元，月減12.02%，雖然單月營收下滑，但鴻海維持前次法說會展望，第三季營收估將季增。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

蘋果iPhone 15將於9月13日亮相，蘋果供應鏈指標大立光營運回溫，今（5）日公告8月營收45.45億元，月增30%、年增2%，再站今年單月新高。而另一個蘋概股鴻海8月營收4128.39億元，月減12.02%、年減8.03%，雖然單月營收下滑，但鴻海維持前次法說會展望，第三季營收估將季增，且幅度略高於前兩年度平均水準。

我是廣告 請繼續往下閱讀
光學鏡頭大廠大立光公告8月營收45.45億元，月增30%、年增2%，再站今年單月新高，同時也是單月營收首次轉為年成長，累計前8個月營收253.76億元，年減10%。而從產品比重來看，8月1000萬畫素佔比50%至60%最高、2000萬畫素以上產品佔比10%至20%、800萬畫素產品佔比在10%以下，其他產品則佔20%至30%。針對9月拉貨動能，大立光則表示，與8月差不多。

鴻海今天也公告8月營收為4128.39億元，月減12.02%、年減8.03%，累計今年前8個月營收累計達3兆6475億元，年減5.08%，為歷年同期次高。針對8月份各產品類別表現較上個月來看，其中「元件及其他產品類別」有雙位數成長，「電腦終端產品類別」、「雲端網路產品類別」與上月相比表現約略持平、「消費智能產品類別」則有衰退情形。

針對未來展望，鴻海維持前次法說會說法，認為目前已經進入下半年旺季期間，營運將逐漸加溫，第三季將較第二季成長，預計第三季的季增幅度，將略高於前兩年度的平均水準。

吳田玉看未來趨勢得AI加五感　晶圓女王徐秀蘭談如何「新全球化」

SEMICOM吸950家企業展3千攤位創新高！　劉德音、吳田玉點亮論壇

零星急單難敵市場需求疲弱　Q2全球前十大晶圓代工產值仍季減

專家解析華為新機「晶片哪來的」　美方被挑起敏感神經恐加重反制

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞