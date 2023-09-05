蘋概雙王營運加溫！大立光8月營收月增30% 鴻海估Q3季增成長
蘋果iPhone 15將於9月13日亮相，蘋果供應鏈指標大立光營運回溫，今（5）日公告8月營收45.45億元，月增30%、年增2%，再站今年單月新高。而另一個蘋概股鴻海8月營收4128.39億元，月減12.02%、年減8.03%，雖然單月營收下滑，但鴻海維持前次法說會展望，第三季營收估將季增，且幅度略高於前兩年度平均水準。
記者許家禎／台北報導
光學鏡頭大廠大立光公告8月營收45.45億元，月增30%、年增2%，再站今年單月新高，同時也是單月營收首次轉為年成長，累計前8個月營收253.76億元，年減10%。而從產品比重來看，8月1000萬畫素佔比50%至60%最高、2000萬畫素以上產品佔比10%至20%、800萬畫素產品佔比在10%以下，其他產品則佔20%至30%。針對9月拉貨動能，大立光則表示，與8月差不多。
鴻海今天也公告8月營收為4128.39億元，月減12.02%、年減8.03%，累計今年前8個月營收累計達3兆6475億元，年減5.08%，為歷年同期次高。針對8月份各產品類別表現較上個月來看，其中「元件及其他產品類別」有雙位數成長，「電腦終端產品類別」、「雲端網路產品類別」與上月相比表現約略持平、「消費智能產品類別」則有衰退情形。
針對未來展望，鴻海維持前次法說會說法，認為目前已經進入下半年旺季期間，營運將逐漸加溫，第三季將較第二季成長，預計第三季的季增幅度，將略高於前兩年度的平均水準。