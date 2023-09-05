OUTLET零碼鞋清倉8日開賣 首日封館搶購開放線上報名
台中市日曜天地年度盛事「零碼鞋清倉會」， 8 日起至 25 日登場。與去年相較，今年再加碼 10 個鞋款品牌，總計高達 60 大品牌、上萬雙鞋款、貨量超齊全，價格最低下殺 1.6 折起。日曜天地樂觀預期，開打首日人潮將逾千人，再創高峰！
記者金武鳯/台中報導
日曜天地表示，本次「零碼鞋清倉會」，網羅時下最知名品牌如 adidas、 SKECHERS、PUMA、Under Armour、Timberland、PALLADIUM、BIRKENSTOCK、Fitflop、 native 等 60 大品牌，各種鞋款應有盡有，例如：時下流行的運動休閒鞋、上班舒適穿的氣墊皮鞋、個性有型的筒靴，還有小朋友們最喜歡的三麗鷗授權童鞋，與日常、雨天穿都方便涼拖鞋等，款式超多樣，全面優惠 990 元起，讓你出門一趟，輕鬆購足全家人的鞋!
特別方是，今年度「零碼鞋清倉會」，將精選出民眾最喜愛的品牌，與往年一樣，在現場可能發現讓人更驚喜的優惠價格，例如用一張千元鈔就能帶走三雙鞋。也就是說，原本買一雙鞋的錢，現在能買到三雙！此外，特賣會現場還限定加碼回饋給日曜的會員朋友們，只要在特賣會活動期間，於 6F 現場消費不限金額，即可憑當日發票至 2F 服務台兌換「$500 品牌折價券」乙份，品牌折價券可至館內配合之品牌專櫃消費，數量有限，換完為止!
日曜天地表示， 8 日活動開跑首日，從上午 10 點 30 分至下午 1 點 30 分，將限時舉辦零碼鞋封館首購會。首購會需事前報名，報名方式是在日曜天地粉絲專頁 https://bit.ly/45wZijr 文章下方留言，即可收到報名成功訊息，活動當日憑此訊息驗證入場，即可參與年度最優惠的鞋界盛會