才爆有「死亡筆記本」　邱毅再指：拿過郭台銘好處的人罵他最兇

國民黨停止范成連黨籍兩年　郭台銘痛批：對同志比對敵人還兇殘

▲對於范成連因公開同框遭到停止黨籍兩年處分，郭台銘今晚間受訪痛批國民黨對自己同志，比對敵人還要兇殘，不曉得在怕什麼。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲對於范成連因公開同框遭到停止黨籍兩年處分，郭台銘今晚間受訪痛批國民黨對自己同志，比對敵人還要兇殘，不曉得在怕什麼。（圖／記者鄭孟晃攝影）

記者翁子竣／台北報導

國民黨中常委范成連與郭台銘日前公開同框，引發違反黨紀疑慮。國民黨今（5）日發布聲明，停止范成連黨權兩年，同時喪失中央常務委員及中央客家事務委員會主任委員身分。對此，郭台銘稍早受訪說，國民黨應該把整個客家族群都開除掉，他痛批國民黨對自己同志，比對敵人還要兇殘，不曉得在怕什麼。

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郭台銘今晚間走訪寧夏夜市後，被問到黨中央對范成連祭出兩年停職處分。郭台銘說，他感到非常遺憾，范成連不是替他站台，而是他被世界客屬總會會邀請去，也不是范成連邀請，是義民廟所邀請，范是主席不能不參加這場活動，因其是世界客屬總會主席，「除了對范成連感到遺憾外，我覺得國民黨應該把整個客家族群都開除掉好了。」

郭台銘強調，今天沒有敵人，共同促成下架民進黨，並政黨輪替、政權換人，這樣造成親痛仇快，不曉得客家鄉親會怎樣，今天他是被義民廟邀請，而范成連是世界客屬總會總會長，能夠不參加嗎？必然要參加，而他是被邀請去參加的，跟范成連也無關。

郭台銘質疑國民黨，對付自己的同志，比對付敵人還兇殘，不曉得國民黨在怕什麼？他今天早上走訪基層，可看到主流民意是希望換黨、換人做做看，國民黨也要檢討，不管客家或閩族等各種族群，甚至原住民，多聽聽民意聽他們想什麼，民意大於黨意。

郭台銘認為，用這種手法破壞團結，到底是誰在破壞團結？更何況選戰越來越近，國民黨被輔選小雞，「我們都希望替他們站台得到更多票，我無黨無派將來若有機會爭取參選勝利的話，我會用人為賢、用人唯能，不會說你哪個黨派，不管國民黨、民眾黨甚至民進黨，只要好的人才為國做事，不貪污、有操守、有擔當我都會用。」


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