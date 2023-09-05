央行出手調節新台幣匯率　台灣外匯存底11個月來首見減少

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此外，由於8月外資多數時間呈現匯出，市場供需稍微失衡，央行為了維持外匯市場秩序，進場調節，導致8月外匯存底轉呈下滑，而這也是繼去年9月央行進場大力調節之後，比較顯著的調節動作。
不過，蔡烱民提到，之前有些月份央行也有調節，只是外資有買有賣，雙向調節之下，最後對外匯存底金額變動影響不大，但今年8月外資方向一致，除了少數交易日買超，其他大多賣超，加上亞幣也偏貶，市場觀望氣氛轉濃，導致匯市供需失衡，央行因而進場調節，只是力道不太大。
央行今日也同步公布8月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計5625億美元，約當外匯存底99%。
展望後市，蔡烱民說，隨著美國經濟可望軟著陸，市場普遍認為升息接近尾聲，9月應該不會升息，對1月升息的看法目前仍分歧，但不只市場認為明年可能降息，從美國聯準會的利率點陣圖來看，明年確實存在降息可能，只是時間先後，有人覺得時間點應該是第2季，有些人預估在下半年。
另外，市場也關注人民幣貶值是否會拖累新台幣？蔡烱民認為，中國人行已祭出政策因應，人民幣也有回穩跡象，每個幣別變動都有自身因素，新台幣走貶主要受外資賣超台股並匯出，並非人民幣，央行也會關注市場供需情況，必要時進場調節。