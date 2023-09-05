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央行出手調節新台幣匯率　台灣外匯存底11個月來首見減少

▲央行公布今（2023）年8月外匯存底終止連10升。（圖／記者顏真真攝）
▲央行公布今（2023）年8月外匯存底終止連10升。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

美國聯準會釋鷹，支持美元指數，加上8月外資持續匯出，新台幣兌美元8月重貶4.24角，貶值了1.33%。中央銀行今（5）日公布今（2023）年8月外匯存底5654.67億美元，月減10.26億美元，也是近11個月來首見減少。央行也說明外匯存底變動的原因，坦言為維持外匯市場秩序進場調節。

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央行外匯局長蔡烱民指出，8月外匯存底變動主要有3大因素，包括外匯存底投資運用收益，主要貨幣對美元的匯率變動及央行為維持外匯市場秩序進場調節。雖然8月外匯存底的投資運用的孳息收益增加不少，但因美元偏強，主要貨幣對美元多呈貶值，導致折計美元後的金額減少，匯率變動是負向因素。

此外，由於8月外資多數時間呈現匯出，市場供需稍微失衡，央行為了維持外匯市場秩序，進場調節，導致8月外匯存底轉呈下滑，而這也是繼去年9月央行進場大力調節之後，比較顯著的調節動作。

不過，蔡烱民提到，之前有些月份央行也有調節，只是外資有買有賣，雙向調節之下，最後對外匯存底金額變動影響不大，但今年8月外資方向一致，除了少數交易日買超，其他大多賣超，加上亞幣也偏貶，市場觀望氣氛轉濃，導致匯市供需失衡，央行因而進場調節，只是力道不太大。

央行今日也同步公布8月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計5625億美元，約當外匯存底99%。

展望後市，蔡烱民說，隨著美國經濟可望軟著陸，市場普遍認為升息接近尾聲，9月應該不會升息，對1月升息的看法目前仍分歧，但不只市場認為明年可能降息，從美國聯準會的利率點陣圖來看，明年確實存在降息可能，只是時間先後，有人覺得時間點應該是第2季，有些人預估在下半年。

另外，市場也關注人民幣貶值是否會拖累新台幣？蔡烱民認為，中國人行已祭出政策因應，人民幣也有回穩跡象，每個幣別變動都有自身因素，新台幣走貶主要受外資賣超台股並匯出，並非人民幣，央行也會關注市場供需情況，必要時進場調節。

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