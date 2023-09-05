預告65歲以上政見擬納「排富條款」 郭台銘：我高鐵都買全票
國民黨總統參選人侯友宜今（5）日拋出政見牛肉，喊話65歲以上全額納入健保。談到此事，鴻海創辦人郭台銘稍早受訪說，他65歲以上政策還未提出，是因準備納入排富條款。郭還稱，他高鐵可買半價，但都是買全票，因為他覺得自己不該享受。
記者翁子竣／台北報導
針對侯友宜拋政見，宣布65歲以上全額納入健保。郭台銘晚間走訪寧夏夜市後受訪說，他們團隊下午開過會，會有更好的建議，前幾天他提出65歲以上更好的優惠政策。郭還意有所指說，要做一個開創者，不要做一個追隨者，國民黨那麼多智庫，他們智庫就幾個年輕人，「他們那麼龐大智庫，為何不能有創新政策呢？」
郭台銘指出，他65歲政策最近還沒提出，是因他準備要排富條款。郭透露，他現在坐高鐵可半價，但他從來不買，「因為我覺得我不該享受」，現在很多收入高的，應該把他排掉，也不能把自己納入。
郭台銘表示，國家預算經費有限，很多福利政策要提出，但要問財源哪裡來？政府動不動花幾十億、幾百億與幾千億，他們做過生意人、做過老闆，知道每花一毛錢應當兩毛錢花，因考慮到最基層需求，所以公務人員文化要改變，政府預算要重新檢討，該花的錢要花，不該花的不要花。
最後，郭台銘還說，台灣需要改變，改變帶給人民希望，看到很多老百姓希望改變聲音，「我不能說今天大家都厭惡藍綠惡鬥，老百姓眼睛是雪亮的，不相信你們等著瞧。」