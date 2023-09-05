英國研究！全球「自我身體形象」滿意度調查結果曝 台灣勇奪第2
英國安格里亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University），近日在學術期刊《身體意象》（Body Image）發表最新研究報告，針對全球65國、約5.7萬人進行調查，詢問參與者對「自我身體形象」的滿意度如何，而調查結果出爐，歐洲島國馬爾他（Malta）排名第一，台灣則排在第二。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《每日郵報》報導，主導這項研究的安格里亞魯斯金大學教授斯瓦米（Viren Swami）表示，心理健康與對自我身體形象的滿意度高度相關，對自我身體形象抱持越正面的態度，心理健康越好，這也指出改善人們對自我身體形象的看法非常重要。
研究發現，生活在鄉村地區的人與單身人士對自我身體形象的滿意度較高，斯瓦米認為這可能是因為住在城市的人比較容易感受到外貌焦慮，另外生活在美國文化以外的國家，似乎更容易對自我身體形象滿意。斯瓦米強調，希望透過這項研究，讓更多學者與政府了解提高自我身體形象滿意度的重要。
根據安格里亞魯斯金大學的調查結果，參與者必須對10個描述性語句給予認同度評分，像是「我尊重我的身體」、「我欣賞我身體與他人不同的特徵」等等，而調查結果顯示，排名前10的國家依序為馬爾他、台灣、孟加拉、哈薩克、韓國、菲律賓、埃及、伊拉克、波蘭、南非；倒數10名的國家則為澳洲、印度、英國、愛爾蘭、烏克蘭、德國、美國、中國、法國和巴西。