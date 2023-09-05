蔡凡熙姊姊出車禍！他現身桃園電影節吐「親姊現況」：開我車擦撞
第10屆桃園電影節今（5）日舉行開展記者會，本屆影展大使蔡凡熙和雷嘉汭亮麗登場！兩人首次合作，蔡凡熙表示，相處過後發現雷嘉汭是很瘋癲的人，經常語出驚人講一些奇怪的話：「感覺是一個滿樂天的女生，我以為她會是更酷更陰柔的個性。」而蔡凡熙的姊姊日前車禍擦撞，他也回應此事：「她開我的車跟人擦撞，但真的沒事只是小意外。」
記者黃雅琪／綜合報導
桃園影展大使蔡凡熙，剛剛拍完與陳柏霖合作的新片《還錢》，想要利用得來不易的空閒時間，把影展放映電影全部看完。另一名桃園影展大使雷嘉汭，因演出影集《八尺門的辯護人》扮演印尼移工受矚目，她透露私下有在騎重機，曾經摔傷過膝蓋仍留有傷疤，自己雖沒看過動畫短片《山道猴子的一生》，但車圈群組很多人問她要不要出演。
本日亦揭曉總獎金100萬元的「台灣獎」入圍名單，包含去年才榮獲金馬獎「最佳導演獎」陳潔瑤的家庭電影《哈勇家》，蘇奕瑄描繪抗爭體制與覺醒自我的《青春並不溫柔》、鍾侑霖的客家電影《綠金龜的模仿犯》。短片作品入圍的有，張不乙《橋頂少年》、顏皓軒《送行》、陳淦熙《念你如昔》、李彧僑《莉莉》等12部作品。
決選評審名單，將由萬芳、李銘順、陳宏一、姚經玉及張土達5位委員，負責選出最佳影片、評審團特別獎、最佳男演員、最佳女演員及未來之星獎等5項大獎。第10屆桃園電影節將於今年9月28日至10月10日展開。