陸劇10年／肖戰配王一博接棒胡歌 王鶴棣挾高人氣登小生行列
近年來各國影視產業講求質量與精緻度，好的戲除了能深植人心，讓觀眾有所收穫，最重要的是可以讓演員帶來人氣，身價也能水漲船高。在競爭激烈的中國影視產業，能站上一線地位的演員除了講求實力，顏值的要求更是加分。《NOWnews今日新聞》特別盤點陸劇10年來產出的高顏值一線小生，有永遠的男神胡歌、中生代人氣王楊洋、肖戰、王一博，即出道就爆紅的新生代男星王鶴棣。
記者蔡依庭／綜合報導
40歲胡歌18年前演出古裝劇《仙劍奇俠傳》，以「李逍遙」一角成為中國最受歡迎的演員之一，之後演出《仙劍奇俠傳三》一人分飾4角，奠定他一線小生的地位。他在《射鵰英雄傳》扮演「郭靖」的帥氣同樣讓人印象深刻。2015年，他以《琅琊榜》的演出，獲頒各大典禮演員類獎項，絕對是有顏值又有實力的代表男星。
31歲楊洋舞蹈系畢業，16歲就決定加入娛樂圈，演出首部電視劇《紅樓夢》成年「賈寶玉」嶄露頭角，但真正推他上事業巔峰的是夯劇《微微一笑很傾城》，嘗盡大紅大紫的滋味，順利擠進中國一線小生的行列。他前年憑藉電視劇《你是我的榮耀》，人氣再翻倍。
31歲肖戰參加選秀節目《燃燒吧少年》出道，能歌善舞的他本就有超高人氣。2019年幾乎可說是他個人「戲劇爆發年」，接連演出討論度極高的古裝劇《陳情令》、《慶餘年》，同時更替劇集演唱主題曲。此外，他在電影演出也有好的表現，影視歌三棲，讓他成為時下年輕人偶像代表人物。
26歲王一博同樣是從男子團體出道，擔任領舞及rapper，在街舞競技節目有著優異的表現。讓他能成為戲劇一線小生，就不得不提他和肖戰演CP的《陳情令》，迷倒成千上萬的男孩和女孩。他之後主演電視劇《陪你到世界之巔》，更獲得中國電視金鷹獎觀眾喜愛的男演員獎，成為最年輕的得獎人。
24歲王鶴棣以校園紅人之姿踏進娛樂圈，在參加綜藝真人秀時，更受到製作人柴智屏提拔，加入中國版《流星花園》培訓，事後順利脫穎而出，擔綱男主角「道明寺」。去年他和虞書欣主演古裝仙俠劇《蒼蘭訣》，被誇不只長得帥還有顏值，圈進無數粉絲，是現在當紅的流量明星。