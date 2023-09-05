賈永婕被點名當郭台銘副手！昔以「兄妹」互稱 她被問意願回應了
鴻海集團創辦人郭台銘參戰2024總統大選，女星賈永婕被外傳是副手人選，兩人交情要好，過去還以「兄妹」相稱，讓不少粉絲認為她有從政可能。對此，賈永婕被問及是否有意願擔任郭台銘副手，僅幽默回應：「我是正的正的。」
記者賴禹妡／綜合報導
郭台銘今日受訪時，透露副手人選的4點特質，包含能力比他強、是位女性、2人要能互補、政治色彩低。而資深媒體人陳文茜、沈春華及女星林志玲、賈永婕等人，都曾傳出是名單人選。今日有媒體詢問賈永婕是否有意願從政擔任郭台銘副手，對此她回應：「唉喲我是正的正的，我好正、大正妹。」隨後也在臉書上曬出自拍照，寫下：「姐是正的正的正的，我好正。」
事實上，賈永婕與郭台銘老婆曾馨瑩感情要好，且前幾年疫情爆發時，郭台銘為了全台防疫，成功買到BNT疫苗，賈永婕還曬出女兒和郭台銘的合照，笑喊要蹭對方熱度，郭台銘當時表示：「永婕我一定挺妳，妳是我妹妹。」賈永婕則回：「大哥我以你為榮！」雙方以「兄妹」相稱。
而賈永婕日前才送2個女兒出國留學，她透露家裡變得安靜許多，只能自己找樂子，近期她在追韓劇《Moving 異能》，也開始拼樂高積木，還預告可能會開始練習鐵人三項，在臉書上曝光了未來規劃。